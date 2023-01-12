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愛莉莎莎課程打破台大教授15個月紀錄　葉丙成曝原因：我心服口服

記者黃翊婷／綜合報導

網紅愛莉莎莎在知識衛星平台販售的線上課程「自媒體銷售學」，打破台大電機系教授葉丙成保持15個月的紀錄，目前已有2萬人購買。葉丙成11日PO出兩人合照，表示和愛莉莎莎聊過之後，覺得對方是很有想法的年輕人，「復活」決不是僥倖，「被她打破紀錄，我心服口服！」

台大教授葉丙成稱讚愛莉莎莎觀點獨特。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成、愛莉莎莎）

▲葉丙成稱讚愛莉莎莎是很有想法的年輕人。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

葉丙成11日深夜在臉書PO文表示，之前他的線上課程「葉丙成的簡報必修課」，在知識衛星平台保持15個月的銷售紀錄，沒想到最近被愛莉莎莎的「自媒體銷售學」課程打破紀錄，目前已有2萬人購買，是全台灣最多人購買的課程，因此讓他很好奇，究竟是什麼樣的年輕人這麼厲害。

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葉丙成提到，11日下午剛好和愛莉莎莎有合作活動，雙方一見面，愛莉莎莎便表示有修過他的課，「我原本以為是那次上課，後來才知道她把我的線上簡報課11個多小時的課都看完了！」兩人聊訪了2個小時，他發現在幾個議題上，愛莉莎莎的觀點都非常突破框架，讓他感到很訝異，也忍不住拍案叫絕。

台大教授葉丙成稱讚愛莉莎莎觀點獨特。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成、愛莉莎莎）

▼▲愛莉莎莎去年底前往菲律賓旅遊，並在臉書分享許多美照。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎）

台大教授葉丙成稱讚愛莉莎莎觀點獨特。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成、愛莉莎莎）

最後，葉丙成還PO出兩人的合照，大讚愛莉莎莎能再次復活絕不是僥倖，她是經過很努力找尋出路才走出來的，「我今天也跟她學到好幾樣，她是個很有想法的年輕人。被她打破紀錄，我心服口服！照片美肌是她堅持的，我沒有要美肌成這樣啊。」

之前我的線上課程「葉丙成的簡報必修課」的紀錄，在十五個月後，被愛莉莎莎打破。她最近這檔在知識衛星平台上的線上課程「自媒體銷售學」，目前已有兩萬人購買，成為台灣最多人買的課程。我一直很好奇這年輕人怎麼這麼厲害。 今天下午跟莎莎有一個合作活動...

葉丙成發佈於 2023年1月11日 星期三
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