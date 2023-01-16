性侵犯出獄要當「勵志網紅」　自曝曾誤入歧途...直播賣衛生棉惹議

▲大陸短影音平台上出現不少打著「浪子回頭」、「刑滿釋放」的更生人主播。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期有許多「更生人」將《釋放證明書》當作是流量密碼，上面書寫著自己的犯罪事由和服刑長度，藉此吸引觀眾眼球。一名網名「天郎哥哥」和「尋親男孩今晚沒有哭」等網紅，分別犯下強迫賣淫罪和持刀性侵15歲少女等罪行入獄，出獄後打著「浪子回頭」的旗號，在短影音網站直播帶貨，引起外界熱議。

▲一名更生人網紅被爆料曾犯下持刀性侵15歲少女的案件入獄。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，不知從何時起，打開社交平台搜索「刑滿釋放」，便會看到許多自述刑滿釋放的博主，用短視頻（短影音）或者直播進行分享和創作。一個新流量賽道悄然出現，運營個人帳號的刑滿釋放人員們共同踩出一條「浪子回頭勵志網紅」的新賽道，然而，這樣的「勵志網紅」也問題不斷。

網名「天郎哥哥」的短影音網紅近日放出自己的《釋放證明書》，他自稱，「不會接受別人對我的施捨……重獲新生……希望大家關注我。」這舉動雖然得到許多網友支持，不過，有網友起底「天郎哥哥」，發現他的犯罪行是強迫賣淫罪，頓時，輿論風向丕變，網友紛紛怒批，「不配重新開始」；「這樣的人如果可以做勵志網紅，真是荒誕至極、令人憤怒」。

另一名微博名稱為「尋親男孩今晚沒有哭」的網紅則是在社交平台上自述，自己有著悲慘尋親經歷，命運坎坷曾誤入歧途，進入「社會大學」（監獄），獲得不少人同情，在抖音上吸引了12餘萬粉絲。

累積足夠粉絲後，「尋親男孩今晚有沒有哭」開始直播帶貨，用比市場還貴的價格向女粉絲賣衛生棉，不過，他也被網友起底，其所犯罪行是強姦罪（性侵罪），曾持刀性侵未滿15歲的女性被害者。消息曝光後，大陸網友群情激憤，紛紛取消關注稱，「憤怒至極」；「不可容忍」。

▲自稱「浪子回頭」的王姓網紅獲得大量網友關注。（圖／翻攝紅星新聞）

相關資訊在網路上瘋傳後，外界也注意到在短影音平台上有不少扛著「刑滿釋放」、「浪子回頭」招牌營運的帳號，還被認為是為搏眼球的「假人設」。

一名王姓「更生人」主播透露，他曾因侵犯公民個人信息（資訊）罪獲刑，開了影音帳號，「一是為了發洩自己心裡的壓抑，二是希望別人看到之後能夠遵紀守法，監獄裡面的生活真是太難了。」

王姓主播表示，在帳號中直播帶貨是只因為目前沒有收入，「粉絲告訴我可以掛小黃車，別人可以買東西，我肯定不排斥賺錢的機會。但也沒有為此去講解商品，我連那些商品都沒有。」

對於外界熱議的「更生人」主播，北京市大禹律師事務所陳嘉偉律師認為，「拋開公平與否，只說社會影響，刑滿釋放人員很可能會因為無法生活而變成一個更嚴重的罪犯、走上極端，社會應該對這種犯過罪的人有一定的包容性。」

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍則強調，主播是一個出現在公共領域中的社會形象，其代表的不僅是一個職業，往往更是需要粉絲和打造人設來進行對外表演的特殊職業，「現在對一些公眾人物，比如說明星偷逃稅、存在私德問題都要予以禁封，那麼對網紅來講怎麼能出現這種情況？」

