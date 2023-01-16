　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

性侵犯出獄要當「勵志網紅」　自曝曾誤入歧途...直播賣衛生棉惹議

▲陸媒爆料，大陸短影音平台上出現不少打著「浪子回頭」、「刑滿釋放」的更生人主播。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸短影音平台上出現不少打著「浪子回頭」、「刑滿釋放」的更生人主播。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期有許多「更生人」將《釋放證明書》當作是流量密碼，上面書寫著自己的犯罪事由和服刑長度，藉此吸引觀眾眼球。一名網名「天郎哥哥」和「尋親男孩今晚沒有哭」等網紅，分別犯下強迫賣淫罪和持刀性侵15歲少女等罪行入獄，出獄後打著「浪子回頭」的旗號，在短影音網站直播帶貨，引起外界熱議。

▲陸媒爆料，大陸短影音平台上出現不少打著「浪子回頭」、「刑滿釋放」的更生人主播。（圖／翻攝紅星新聞）

▲一名更生人網紅被爆料曾犯下持刀性侵15歲少女的案件入獄。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，不知從何時起，打開社交平台搜索「刑滿釋放」，便會看到許多自述刑滿釋放的博主，用短視頻（短影音）或者直播進行分享和創作。一個新流量賽道悄然出現，運營個人帳號的刑滿釋放人員們共同踩出一條「浪子回頭勵志網紅」的新賽道，然而，這樣的「勵志網紅」也問題不斷。

網名「天郎哥哥」的短影音網紅近日放出自己的《釋放證明書》，他自稱，「不會接受別人對我的施捨……重獲新生……希望大家關注我。」這舉動雖然得到許多網友支持，不過，有網友起底「天郎哥哥」，發現他的犯罪行是強迫賣淫罪，頓時，輿論風向丕變，網友紛紛怒批，「不配重新開始」；「這樣的人如果可以做勵志網紅，真是荒誕至極、令人憤怒」。

另一名微博名稱為「尋親男孩今晚沒有哭」的網紅則是在社交平台上自述，自己有著悲慘尋親經歷，命運坎坷曾誤入歧途，進入「社會大學」（監獄），獲得不少人同情，在抖音上吸引了12餘萬粉絲。

累積足夠粉絲後，「尋親男孩今晚有沒有哭」開始直播帶貨，用比市場還貴的價格向女粉絲賣衛生棉，不過，他也被網友起底，其所犯罪行是強姦罪（性侵罪），曾持刀性侵未滿15歲的女性被害者。消息曝光後，大陸網友群情激憤，紛紛取消關注稱，「憤怒至極」；「不可容忍」。

▲陸媒爆料，大陸短影音平台上出現不少打著「浪子回頭」、「刑滿釋放」的更生人主播。（圖／翻攝紅星新聞）

▲自稱「浪子回頭」的王姓網紅獲得大量網友關注。（圖／翻攝紅星新聞）

相關資訊在網路上瘋傳後，外界也注意到在短影音平台上有不少扛著「刑滿釋放」、「浪子回頭」招牌營運的帳號，還被認為是為搏眼球的「假人設」。

一名王姓「更生人」主播透露，他曾因侵犯公民個人信息（資訊）罪獲刑，開了影音帳號，「一是為了發洩自己心裡的壓抑，二是希望別人看到之後能夠遵紀守法，監獄裡面的生活真是太難了。」

王姓主播表示，在帳號中直播帶貨是只因為目前沒有收入，「粉絲告訴我可以掛小黃車，別人可以買東西，我肯定不排斥賺錢的機會。但也沒有為此去講解商品，我連那些商品都沒有。」

對於外界熱議的「更生人」主播，北京市大禹律師事務所陳嘉偉律師認為，「拋開公平與否，只說社會影響，刑滿釋放人員很可能會因為無法生活而變成一個更嚴重的罪犯、走上極端，社會應該對這種犯過罪的人有一定的包容性。」

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍則強調，主播是一個出現在公共領域中的社會形象，其代表的不僅是一個職業，往往更是需要粉絲和打造人設來進行對外表演的特殊職業，「現在對一些公眾人物，比如說明星偷逃稅、存在私德問題都要予以禁封，那麼對網紅來講怎麼能出現這種情況？」
 

ET快訊
只有5天！　超商美式、拿鐵全買1送1
「最美凶宅」單價剩3字頭　專家認「大凶」恐難拍出
NET這間分店才「開幕9個月」　宣布結束營業
快訊／口罩第二階段開放時間曝！　新冠擬降第4類傳染病
台鋼首任教頭洪一中　合約曝光
快訊／台中「奪命光頭」跛腳被抬上警車　認錯超小聲：對不起
誠品出局！　東森將接手台北車站K區地下街
淫男「泡麵加料」出賣女友！　迷昏姊妹花

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

性侵犯出獄要當「勵志網紅」　自曝曾誤入歧途...直播賣衛生棉惹議

陸：美、日、韓旅客入境須持「48小時陰性證明」

車禍失憶在外流浪9年！男子終和家人團圓：忘了家在哪

在岸、離岸人民幣匯率升破6.7　創半年以來新高

新任中聯辦主任：香港只要自己不亂「事業是大有可為」

免稅城11名壯漢「欄杆當武器」互毆　插隊互罵變全武行全送警局

化工廠爆炸黑煙竄天　40公里外都聽到爆炸聲響...已致2死12失聯

陸31省市公布2023年GDP增速目標　海南約9.5％...天津4％創5年新低

騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

離婚女帶5孩子「嫁重逢初戀」：想替他再生1個　家暴前夫竟鬧上門

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

性侵犯出獄要當「勵志網紅」　自曝曾誤入歧途...直播賣衛生棉惹議

陸：美、日、韓旅客入境須持「48小時陰性證明」

車禍失憶在外流浪9年！男子終和家人團圓：忘了家在哪

在岸、離岸人民幣匯率升破6.7　創半年以來新高

新任中聯辦主任：香港只要自己不亂「事業是大有可為」

免稅城11名壯漢「欄杆當武器」互毆　插隊互罵變全武行全送警局

化工廠爆炸黑煙竄天　40公里外都聽到爆炸聲響...已致2死12失聯

陸31省市公布2023年GDP增速目標　海南約9.5％...天津4％創5年新低

騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

離婚女帶5孩子「嫁重逢初戀」：想替他再生1個　家暴前夫竟鬧上門

千萬BMW停台灣大道不動！駕駛睡死警破窗　辯打牌太累真相曝光

進戰鬥狀態「興奮又忐忑」！王鴻薇曝就職立委心聲　老公愛相隨

《嗨！營業中》殺青全哭了！庹宗康認「之前都在壓抑」

《我的極品男友》偶像劇男神「二寶出生」！　曬照報喜：辛苦太太了

囂張詐團假冒北市刑大隊長、北檢主任　南投女險遭騙157萬

八點檔女神「反重力國標」飛簷走壁！辣露腿根拍了10個小時

李永然律師出書教你做好都更準備

賀新年！　永豐發財水明起全台125家分行免費領取

「112年加強重要節日安全維護工作」起跑　台東各級民代慰問警所

請神明「坐陣」也沒用！警抄天九牌賭場逮30人　鐵皮屋也要拆

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

大陸熱門新聞

女帶5孩嫁重逢初戀　前夫竟鬧上門

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

奔3女相親又失敗　媽咆哮半小時斥：妳有多美啊

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

騰訊貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

投資上海這些產業商機無限

新娘結婚不收聘金　倒貼940萬嫁妝網看傻

傳產公司砸上百萬美元　送員工30克黃金

秦始皇兵馬俑　考古發現新突破

陸女車站內抽菸　被警抓走「大家都鼓掌」

網美高鐵脫衣幾乎全裸　巨乳美臀全露出

副市長啪啪啪正妹女官員　下場慘了

車禍失憶在外流浪9年！男子終和家人團圓

化工廠爆炸黑煙竄天 40公里外都聽到爆炸聲響...已致2死12失聯

更多熱門

相關新聞

「用過衛生棉」丟神明桌前被罵！妻問1句…他傻眼

「用過衛生棉」丟神明桌前被罵！妻問1句…他傻眼

女生每個月都有生理期，需要用到衛生棉，但該丟在哪裡呢？一名網友表示，老婆日前把用過的衛生棉丟在神桌前面，被媽媽罵了一頓，他也覺得很不禮貌且沒衛生，但老婆仍不認為自己有錯，雙方為此大吵一架。文章曝光後掀起熱議。

女網紅被變態男攻擊　射嘉明在腿上

女網紅被變態男攻擊　射嘉明在腿上

單親媽家中遇狼竟是社區保全　下場慘曝

單親媽家中遇狼竟是社區保全　下場慘曝

原能會主委涉性騷遭拔官　法界批司法院不辦法官性侵案

原能會主委涉性騷遭拔官　法界批司法院不辦法官性侵案

關鍵字：

網紅直播帶貨強暴強姦受刑人罪犯衛生棉性侵

讀者迴響

熱門新聞

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

更多

最夯影音

更多
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面