無罩散步巨乳師！PO淫片喊「要壞掉了」　學生妹野外露奶…2人慘了

▲英文老師倪娜拍攝「無罩散步」。（圖／翻攝崩壞的英文老師YouTube）

記者劉人豪／新竹報導

網美「最狂英文老師」倪娜過去因身穿比基尼在屏東東港碼頭被捕獲而爆紅，日前到台北捷運跟風拍攝「無罩散步」，再度吸引大批網友關注。她與謝姓網紅「艾瑪 Emma/可愛又壞壞的學生妹」，同樣經營Fansone販售色情影音，而她們在Twitter分享露奶照，並分享性交影片，並留言「不要再撞了....要壞掉了」，遭警方依妨害風化罪移移法辦。新竹地方法院審理後，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判倪娜及丈夫各有期徒刑2月，艾瑪與男友各有期徒刑6個月。

判決書指出，倪娜跟艾瑪為好友，彭男是倪娜的丈夫，陳男則是是艾瑪的男朋友，兩人均以經營「 FansOne」網路平台販售色情影音賺錢為業，並常相約至公開場合拍攝裸露照片、上傳網路平台，以吸引平台的流量。

▲倪娜在推特分享性交影片，並留言「不要再撞了....要壞掉了」，遭法辦。（圖／翻攝自IG／Nina 倪娜）

艾瑪與陳男自2022年2月16日到2022年6月20日，在新竹高鐵站陸橋上、東光路口行人陸橋、桃園餐廳外、新北淡水餐廳內、新竹宜得利、蔦屋書店，以及台中美術館、屏東琉球海邊，這些地方拍攝露奶照並且上傳Twitter，並留言「再次遇見小琉球的熱情」；而倪娜則是與丈夫在旅館拍攝性交影片，20222年5月4日在Twitter分享，並於影片上方留言「不要再撞了....要壞掉了」等語，新竹市警察局第二分局發現後向檢方報告偵辦。

4人則辯稱，他們都是趁沒人注意到時做拍攝，且拍攝讀猥褻照片及影片，用意是在上傳照片及影片後，增添網路流量以利網站營利，沒有使不特定多數人公然觀覽的主觀犯意。

▲艾瑪在推特分享露奶照遭法辦 。（圖／翻攝自IG／艾瑪 Emma）

法院認定，4人在網路平台上透過張貼猥褻影像之方式，使不特定人得以點選觀覽，藉此賺取金錢，破壞社會善良風俗，所為實無可取，考量4人都已坦承犯行，新竹地方法院依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判PO性愛影片的倪娜及丈夫各有期徒刑2月，PO出8張露奶照的艾瑪與男友各有期徒刑6個月，得易科罰金。可上訴。