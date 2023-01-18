抑制沙塵營造綠帶！高屏溪國土綠網計畫上路　盼與草鴞不期而遇

▲▼河床高灘地苗木未來固碳效益可觀 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林管處與第七河川局2022年於高屏溪河灘地內，選定5.8公頃適合綠化的土地，共同進行草鴞復育計畫與防風林帶建置，七河局不僅協助執行國土綠網計畫，也顧及轄內「高屏溪揚塵防制及改善行動方案」的揚塵防制工作，達到一舉兩得的跨機關合作目標，逐步展現成果。

林務局自2018年起開始推動縫補臺灣野生動物棲地的「國土生態保育綠色網絡計畫」，並於2019年8月5日與經濟部水利署簽署「國土生態保育綠色網絡合作協議」。

由於維護河川廊道的生態系服務功能對國土生態綠網建置至關重要，林務局屏東林區管理處自簽定合作協議後，持續參與河川生態系綠帶串聯的棲地復育工作，更在2022年與嘉義林管處、特有生物研究保育中心共同召開「2022年草鴞保育成果交流會議」，會議上邀集綠網夥伴經濟部水利署第七河川局等24個單位，共同簽署《草鴞保育聯盟合作宣言》，跨出在國土綠網合作的一大步。

2021年屏東林管處與七河局夥伴從踏勘開始，選定長年裸露、寸草不生或是被外來種銀合歡入侵造成生態破壞的土地，邀請國立屏東科技大學謝清祥教授與洪孝宇博士擔任顧問，希望營造出提供動物棲息、防制揚塵以及社區綠美化的生態綠帶；選擇相思樹、光蠟樹、楓香等樹種與白茅、原生草類等進行復育栽植。同時由洪孝宇博士就棲地復育進行科學試驗，以不同的白茅栽植密度及有無稻草蓆為變因，並搭配翻土與否為對照，設計6種不同的試驗樣區，期能了解較佳的棲地營造方式，以擴大棲地規模，幫助穩定草鴞族群。

屏東林區管理處楊瑞芬處長表示，國土生態綠網不僅是營造陸地之間的綠色廊道，高屏溪河水從玉山源頭到台灣海峽與洋流交會，扮演水陸生態系以及南部地區供應水源的雙重重要角色，透過跨機關合作，將河灘地綠帶逐步串聯，在經濟面、社會面與生態面均兼顧，照顧好水質水量，維持人民生活品質外，也清除外來種、回復河川的生態功能，還能增加碳匯。相信再過半年，騎著自行車經過高屏溪里港堤防將會看到最美的綠帶、與草鴞不期而遇，邀請民眾到里港河濱公園一起感受國土綠帶營造的成果。