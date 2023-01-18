　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抑制沙塵營造綠帶！高屏溪國土綠網計畫上路　盼與草鴞不期而遇

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼河床高灘地苗木未來固碳效益可觀 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林管處與第七河川局2022年於高屏溪河灘地內，選定5.8公頃適合綠化的土地，共同進行草鴞復育計畫與防風林帶建置，七河局不僅協助執行國土綠網計畫，也顧及轄內「高屏溪揚塵防制及改善行動方案」的揚塵防制工作，達到一舉兩得的跨機關合作目標，逐步展現成果。

▲河床高灘地苗木未來固碳效益可觀 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

林務局自2018年起開始推動縫補臺灣野生動物棲地的「國土生態保育綠色網絡計畫」，並於2019年8月5日與經濟部水利署簽署「國土生態保育綠色網絡合作協議」。

由於維護河川廊道的生態系服務功能對國土生態綠網建置至關重要，林務局屏東林區管理處自簽定合作協議後，持續參與河川生態系綠帶串聯的棲地復育工作，更在2022年與嘉義林管處、特有生物研究保育中心共同召開「2022年草鴞保育成果交流會議」，會議上邀集綠網夥伴經濟部水利署第七河川局等24個單位，共同簽署《草鴞保育聯盟合作宣言》，跨出在國土綠網合作的一大步。

▲河床高灘地苗木未來固碳效益可觀 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

2021年屏東林管處與七河局夥伴從踏勘開始，選定長年裸露、寸草不生或是被外來種銀合歡入侵造成生態破壞的土地，邀請國立屏東科技大學謝清祥教授與洪孝宇博士擔任顧問，希望營造出提供動物棲息、防制揚塵以及社區綠美化的生態綠帶；選擇相思樹、光蠟樹、楓香等樹種與白茅、原生草類等進行復育栽植。同時由洪孝宇博士就棲地復育進行科學試驗，以不同的白茅栽植密度及有無稻草蓆為變因，並搭配翻土與否為對照，設計6種不同的試驗樣區，期能了解較佳的棲地營造方式，以擴大棲地規模，幫助穩定草鴞族群。

屏東林區管理處楊瑞芬處長表示，國土生態綠網不僅是營造陸地之間的綠色廊道，高屏溪河水從玉山源頭到台灣海峽與洋流交會，扮演水陸生態系以及南部地區供應水源的雙重重要角色，透過跨機關合作，將河灘地綠帶逐步串聯，在經濟面、社會面與生態面均兼顧，照顧好水質水量，維持人民生活品質外，也清除外來種、回復河川的生態功能，還能增加碳匯。相信再過半年，騎著自行車經過高屏溪里港堤防將會看到最美的綠帶、與草鴞不期而遇，邀請民眾到里港河濱公園一起感受國土綠帶營造的成果。

ET快訊
《少林寺》男星離世！　曾演李連杰師父
他突開車窗狂喊「救命」！　警圍捕救人超傻眼
他年資不到2年「爽領210萬」！　一票人羨煞：年薪千萬
人妻外遇冷氣工！「頂樓休息室6次共枕%%」
快訊／路易莎漲價！　部分餐點調漲5元
他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林再現巨無霸高麗菜　二崙鄉1分多田地僅種出800顆

屏東東港最強暖警李昭慶　關懷弱勢送愛心...7年逾百件

抑制沙塵營造綠帶！高屏溪國土綠網計畫上路　盼與草鴞不期而遇

史上最長春節連假！南方森活圈陪民眾賞景迎春過新年

出差路過車禍現場　屏東2消防員神救援

嘉義文化路夜市出現「10元廁所」　2大原因讓當地人點頭：很合理

南投埔里國小「期末考數學太難」　宣布重考2科學生超崩潰

身障父子住漏風破屋！　天冷無門窗沒熱水「穿雨衣睡覺」

快訊／彰化鐵皮屋工廠暗夜「全面燃燒」　58名消防員前往滅火　

2022年台灣健康城市暨高齡友善城市　台南勞工局抱雙獎獻獎

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

雲林再現巨無霸高麗菜　二崙鄉1分多田地僅種出800顆

屏東東港最強暖警李昭慶　關懷弱勢送愛心...7年逾百件

抑制沙塵營造綠帶！高屏溪國土綠網計畫上路　盼與草鴞不期而遇

史上最長春節連假！南方森活圈陪民眾賞景迎春過新年

出差路過車禍現場　屏東2消防員神救援

嘉義文化路夜市出現「10元廁所」　2大原因讓當地人點頭：很合理

南投埔里國小「期末考數學太難」　宣布重考2科學生超崩潰

身障父子住漏風破屋！　天冷無門窗沒熱水「穿雨衣睡覺」

快訊／彰化鐵皮屋工廠暗夜「全面燃燒」　58名消防員前往滅火　

2022年台灣健康城市暨高齡友善城市　台南勞工局抱雙獎獻獎

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶　盼減塑環保再精進

影／爆紅到國外！台灣學生爬籃架單手灌籃　FIBA轉發掀話題

米可白PO跳舞影片遭酸「矯情」　霸氣反擊了：不喜歡別看啊

《少林寺》男星離世享壽81歲　吳京悲痛哀悼

AKIRA現身台南煮擔仔麵！　「熟練甩麵加滷蛋」親送餐帥笑：來～

C羅女友喬治娜炫富無極限　拎百萬柏金包搭旋轉木馬　

男星確診居隔與女友「密室互打」　他出庭被法官唸錯名字反應曝

加州「三代6口」遭行刑式槍決！　16歲小媽媽死前一刻仍緊抱幼子

《英雄聯盟》IG集體進場超爆笑！鬥士王YSKM單殺、團戰完美發揮又奪MVP

東卯山黑熊回家遇死劫　《一隻台灣黑熊之死》紀錄片宣導人熊共處

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

身障父子住破屋　無門窗沒熱水

文化路夜市出現10元廁所　當地人2原因點頭

快訊／彰化鐵皮屋工廠「全面燃燒」

雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

2022年台灣健康城市暨高齡友善城市雙獎獻獎

南消與友達光電台南廠聯合救災演練

即／彰化5連霸議員涉賄羈押32天　今晚回家

基隆祭5罰單　台鐵承諾響應乾淨家園

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

路過車禍現場　屏東2消防員神救援

史上最長春節連假　南方森活圈陪民眾過新年

台南死亡車禍　22歲男騎士送醫不治

台電南投區處處長張文在退休由張毓哲接任

更多熱門

相關新聞

史上最長春節連假　南方森活圈陪民眾過新年

史上最長春節連假　南方森活圈陪民眾過新年

屏東林管處所轄的墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，及林後四林平地森林園區，2023年農曆春節連假好去處；只在除夕（1月21日）休園1天，其他時間服務不打烊，並準備了一系列活動，讓民眾您越玩越健康！

屏東林管處招募新血　負重跑走考驗選手

屏東林管處招募新血　負重跑走考驗選手

墾丁國家森林遊樂區觀海樓　元旦新春迎曙光

墾丁國家森林遊樂區觀海樓　元旦新春迎曙光

屏東林管處聯手醫院舉辦緊急救護訓練

屏東林管處聯手醫院舉辦緊急救護訓練

屏東林管處攝影比賽　最高獎項價值3萬元

屏東林管處攝影比賽　最高獎項價值3萬元

關鍵字：

屏東林管處第七河川局高屏溪國土綠網楊瑞芬

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面