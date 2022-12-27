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墾丁國家森林遊樂區觀海樓　2023年元旦舉辦新春迎曙光

▲墾丁國家森林遊樂區觀海樓 。（資料照）

▲墾丁國家森林遊樂區觀海樓 。（資料照）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家森林遊樂區觀海樓於2023年1月1日舉辦新春迎曙光活動，採線上預約報名，含早餐有23位名額，不含早餐有20位名額。

▲墾丁國家森林遊樂區觀海樓 。（資料照）

活動費用：含早餐NT$1,000元/人，不含早餐NT$400元/人，以上費用包含園區門票。名額有限，現在就馬上上網預約報名(含早餐https://forms.gle/pBa8BqNxLcYGN92E6；不含早餐https://forms.gle/62FGNktY8MP7GxAG6)。

屏東林管處表示，墾丁國家森林遊樂區觀海樓坐擁世界級360度山海景色，擁有絕佳視野，可以遠眺太平洋、盡覽巴士海峽、俯視台灣海峽，三面環繞無敵景觀，並將整個恆春半島盡收眼底中，再搭配華泰瑞苑GADUGADU秘境餐廳餐飲，絕對是遊客2023年新春第1彈揪家人揪朋友迎曙光獨家景點！

這項活動，邀請在地社頂部落深度專業生態導覽解說，陪遊客從清晨4時30分至8時30分，並獨家享受觀海樓頂絕美日出、壯觀海景。

當天園區內還有多項豐富活動，墾森首次與藍米克全人教育協會共同舉辦「海洋光呼吸藝術展」，在遊客中心2樓除有藝術展覽外，在花榭還有心靈音樂表演，在優美樂聲及稀有獨特植物環繞下，將帶給遊客嶄新的視聽饗宴與感受。當天園區海洋光呼吸藝術展活動皆免費參加，座位數量有限，有興趣遊客當日可盡早入座。

詳細活動內容與報名資訊，請至「墾丁國家森林遊樂區」官方粉絲頁https://www.facebook.com/ktforestarea/查詢。

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