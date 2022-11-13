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屏東林管處「發現森林新視野」攝影比賽　最高獎項價值3萬元

▲發現森林新視野攝影比賽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東林管處發現森林新視野攝影比賽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處為推廣民眾至遊樂區發現森林之美，舉辦「發現森林新視野」攝影比賽徵件活動，尋找攝影達人，比賽徵件日期由即日起至12月26日止，獎品優厚金牌可獲得墾丁夏都沙灘酒店3萬等值住宿券。

林務局屏東林區管理處所轄森林育樂場域包含藤枝國家森林遊樂區、雙流國家森林遊樂區 、 墾丁國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，希透過「發現森林新視野」攝影比賽徵求園區絕美景像，獎品由墾丁夏都沙灘酒店贊助。只要對攝影有興趣且具有中華民國國籍者皆可參加報名，攝影作品畫素須為1,200萬畫素、解析度300dpi以上之jpg 檔，長邊至少2,048像素以上，詳細資料可至屏東林區管理處或各森林遊樂區臉書粉絲專頁下載簡章。

這次攝影徵選比賽作品限定區域為屏東林區管理處所轄的墾丁、雙流及藤枝國家森林遊樂區，以及林後四林平地森林園區，收件日期由即日起至12月26日止，攝影作品寄至以下電子郵件信箱： tcworks0801@topcape.com.tw 。

動獎項活動獎項：金獎1 名，墾丁夏都沙灘酒店3萬等值之住宿券（含早餐及晚餐）；銀獎1名，墾丁夏都沙灘酒店2 萬等值之住宿券（含早餐及晚餐）；銅獎1名，墾丁夏都沙灘酒店1 萬等值之住宿券（含早餐及晚餐）；優選10名，每名贈送夏都晚餐券4 張。詳細活動內容資訊請見「屏東林區管理處」FB粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw ）或簡章(網址: https://reurl.cc/jRk54q )，邀請大家一同到屏東林區管理處的森林育樂場域發現森林新視野。

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