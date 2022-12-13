提升森林育樂場域服務　屏東林管處聯手醫院舉辦緊急救護訓練

▲屏東林區管理處與安泰醫院辦理第一線救護訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為加強各森林育樂場域現場從業人員的緊急意外處理能力，嫻熟急救知識及技能，屏東林區管理處於日前加場辦理第一線救護訓練，共有30名同仁與志工參訓，藉由實務救護案例模擬操演過程，熟悉工作中各類突發狀況，掌握黃金救援時效，培養意外現場應變處置決斷能力。

屏東林區管理處與安泰醫院訓練團隊合作，於年底加場增辦第一線救護訓練課程，共有雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及工作站第一線服務同仁、國家森林志工、林政監測志工及檜谷山屋管理人員等30人參與訓練。

這次課程除基本急救知識如異物梗塞處置、心肺復甦術(CPR)及自動體外電擊器(AED)操作演練的學習及練習外，也配合山林開放政策，提供環境急症(如: 熱急症、毒蛇等動物螫咬評估處置)等相關訓練。

另因應北大武山步道緊急狀況，延長黃金救援時間，除了在舊登山口管制站及檜谷山屋內設置AED設備；而安泰醫療社團法人安泰醫院更熱心捐贈戰術止血帶1組，髋骨固定帶1組、頸圈成人型號2組、女性兒童型號頸圈2組等一批器材用於北大武山登山步道，這批救援器材將有助於提升救援效率及減緩傷害程度。

屏東林區管理處表示，落實每一次的緊急救護訓練，將能夠有效提升各森林育樂場域緊急事件應變能力與急救技能，讓遊客享受戶外活動及旅遊時更安全更放心。