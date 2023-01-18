史上最長春節連假！南方森活圈陪民眾賞景迎春過新年

▲墾森珊瑚礁地景 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林管處所轄的墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，及林後四林平地森林園區，2023年農曆春節連假好去處；只在除夕（1月21日）休園1天，其他時間服務不打烊，並準備了一系列活動，讓民眾您越玩越健康！

屏東林管處說，國境之南的墾丁國家森林遊樂區，推出了「2023新年樂玩趴兔-墾森名偵探」，首次結合實體闖關卡及線上Line解題的互動模式，帶民眾遊墾森尋寶藏。另墾森有坐擁世界級360度山海景色的觀海樓，可一覽太平洋、巴士海峽及台灣海峽，三面環繞無敵海景，賞美景過新春千萬別錯過。

▲雙流瀑布 。

在南廻公路上的雙流國家森林遊樂區，則有「2023雙流兔年迎財神－幸運轉盤拿好禮」活動，在園區拍照及公開打卡，就有機會參加幸運轉盤活動，獲得限量好禮。

離屏東巿區最近的林後四林平地森林園區，則舉辦「藜米田跳跳跳」，快來闖關體驗小米農食地景闖關集章活動，完成還能兌換限量小禮。另外，還有小米祝福瓶及守護小米田趕鳥鑰匙圈DIY活動可現場報名參加，名額有限，快來體驗。

▲ 林後四林小米祝福瓶。

高雄巿桃源區的藤枝國家森林遊樂區，在FB粉絲專頁按讚及公開打卡，可現場抽限量好禮，每日更有二梯次的國家森林志工帶您暢遊園區，解密獨有的森林新知。但因目前藤枝山區櫻花盛開，上山賞櫻人潮眾多，屏東林區管理處提醒，欲前往藤枝國家森林遊樂區的遊客們，需先事先申請入園（每日限量800人），及預先規劃交通時間，並注意行車安全。

除了國家森林遊樂區及平地森林園區外，雙溪樹木園步道、六義山步道、尾寮山步道、里龍山步道、石門山步道、浸水營古道及北大武山國家步道等高屏地區的自然步道，更是走春踏青的好選擇。相關資訊可至屏東林區管理處粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw 。