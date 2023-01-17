　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

人妻大掃除驚見老公藏私房錢「笑到扶床」　人夫在房外心抖

圖文／鏡週刊

一名人妻近日趕在年前大掃除時，意外把丈夫藏的私房錢給找出來，該人妻發現丈夫的祕密後，還一度笑到需要扶床，丈夫則被老婆的笑聲笑到心涼掉，畫面曝光，隨即掀起一番討論。

年前大掃除驚見尪藏私房錢　「人妻笑到扶床」人夫在房外心抖

中國湖南婁底一名人妻趕著年前大掃除時，意外發現老公藏在床底的私房錢，而人妻看到大票的鈔票，一度笑到需要扶床。對此，丈夫透露當時在房外的他，聽見老婆在房內的笑聲，「心裡當下抖了一下」，跑過去看果然發現妻子的心思全在她的私房錢上面。

人妻年前大掃除時，發現丈夫藏在床底下的私房錢。（翻攝自微博）

雖然私房錢被發現，不過人夫透露，自己當下有種劫後餘生的感覺，雖然這筆錢存了一年多，不過他已沒心思管錢了，因為妻子不找自己「麻煩」他已感到很知足。

人妻爽到爆的影片一曝光，隨即掀起大票網友熱議，「我覺得應該少拿，他要是看出來錢被動了就會換地方放了，可以每次趁他不注意拿點兒。」「年前大掃除盡數繳沒」「偷偷順走一大半，留一小半在那，人家摸著錢還在下次又繼續放，細水長流」，更有網友大呼，「一定是北方，要是南方，早發黴了」。



更多鏡週刊報導
清純百萬網紅爆「吹樂器」外流片　16秒片遭瘋傳本人現身回應了
崩壞英文老師再使壞！無罩逛年貨大街　加碼「開襟旗袍」老司機暴動卡位
美女官員婚房爽睡副市長　「體液交流全程被拍下」八點檔內幕曝光

ET快訊
Netflix 2023韓劇陣容公開！　超猛陣容「男神女神全

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻大掃除驚見老公藏私房錢「笑到扶床」　人夫在房外心抖

新手駕駛媽倒車掉水塘！老公抱1歲半兒來不及逃「一家3口溺亡」

陸外交部證實「布林肯下月訪中」：中美正就具體安排保持溝通

宋楚瑜：秉持「兩岸一家親」持續推動兩岸對話交流

示警兩岸離戰爭越來越近　蘇起：蔡英文稱「互不隸屬」是關鍵障礙

服務生把清潔劑當「柳橙汁」…7顧客集體送醫搶救！餐廳解釋傻眼

老人醫院「搬大石」隨機攻擊！女病患「頭爆鮮血」滾落床沒了反應

陸去年GDP成長未達標　統計局長：今年經濟一定好轉！

2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

香港特首：最晚明年完成「基本法23條」立法

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

人妻大掃除驚見老公藏私房錢「笑到扶床」　人夫在房外心抖

新手駕駛媽倒車掉水塘！老公抱1歲半兒來不及逃「一家3口溺亡」

陸外交部證實「布林肯下月訪中」：中美正就具體安排保持溝通

宋楚瑜：秉持「兩岸一家親」持續推動兩岸對話交流

示警兩岸離戰爭越來越近　蘇起：蔡英文稱「互不隸屬」是關鍵障礙

服務生把清潔劑當「柳橙汁」…7顧客集體送醫搶救！餐廳解釋傻眼

老人醫院「搬大石」隨機攻擊！女病患「頭爆鮮血」滾落床沒了反應

陸去年GDP成長未達標　統計局長：今年經濟一定好轉！

2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

香港特首：最晚明年完成「基本法23條」立法

穿上變可愛大狗狗！日本推出《間諜家家酒》彭德連帽上衣、帽子附小耳朵

東華大學採用Nutanix企業級虛擬化平台　升級IT架構深化高教數位部署

不只螺螄粉、黃飛紅！　經濟部：即日起禁止中國製矽質鼻胃管輸入

投資就是投機　買賣證券多少要兼具投機與投資

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

大陸熱門新聞

9秒淫片外流　女網紅回應了

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

小馬雲近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

嫩妹網購仙女棒收到鐵絲！賣家P圖成品超傻眼

服務生把清潔劑當「柳橙汁」一家7人喝下送醫搶救

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

老人醫院搬大石隨機攻擊　女病患頭爆鮮血滾落床

台積電被列中國500強企業第一　台灣63家企業入榜

人妻大掃除驚見夫藏私房錢　笑到扶床

網美高鐵脫衣幾乎全裸　巨乳美臀全露出

慎入！「長輩的冰箱」衝擊畫面曝　密麻活蛆狂蠕動

陸特斯拉降價太有感　有門市訂單暴增500%

女帶5孩嫁重逢初戀　前夫竟鬧上門

更多熱門

相關新聞

妹子穿「超透氣」短褲　網笑：適合做子宮頸抹片

妹子穿「超透氣」短褲　網笑：適合做子宮頸抹片

總部位在香港的快時尚服飾店「Modakawa」，其中販售的牛仔短褲引發歐美網友關注，因為這些牛仔短褲不僅趕流行，而且剪裁相當勁爆。

過年最難吃傳統零食...網點名「它」：不能吃

過年最難吃傳統零食...網點名「它」：不能吃

凍齡女神擋泥板成絕響！網：為我們擋下多少泥濘

凍齡女神擋泥板成絕響！網：為我們擋下多少泥濘

健保署前主祕12億金流曝　赴中逾10次都選這天飛

健保署前主祕12億金流曝　赴中逾10次都選這天飛

健保署內賊洩2300萬人個資　我敵後情治布線恐遭瓦解

健保署內賊洩2300萬人個資　我敵後情治布線恐遭瓦解

關鍵字：

鏡週刊私房錢

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

9秒淫片外流　女網紅回應了

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

啦啦隊正妹認「胸部是做的」　塞矽膠變大E

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面