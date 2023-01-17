人妻大掃除驚見老公藏私房錢「笑到扶床」　人夫在房外心抖

圖文／鏡週刊

一名人妻近日趕在年前大掃除時，意外把丈夫藏的私房錢給找出來，該人妻發現丈夫的祕密後，還一度笑到需要扶床，丈夫則被老婆的笑聲笑到心涼掉，畫面曝光，隨即掀起一番討論。

中國湖南婁底一名人妻趕著年前大掃除時，意外發現老公藏在床底的私房錢，而人妻看到大票的鈔票，一度笑到需要扶床。對此，丈夫透露當時在房外的他，聽見老婆在房內的笑聲，「心裡當下抖了一下」，跑過去看果然發現妻子的心思全在她的私房錢上面。

雖然私房錢被發現，不過人夫透露，自己當下有種劫後餘生的感覺，雖然這筆錢存了一年多，不過他已沒心思管錢了，因為妻子不找自己「麻煩」他已感到很知足。

人妻爽到爆的影片一曝光，隨即掀起大票網友熱議，「我覺得應該少拿，他要是看出來錢被動了就會換地方放了，可以每次趁他不注意拿點兒。」「年前大掃除盡數繳沒」「偷偷順走一大半，留一小半在那，人家摸著錢還在下次又繼續放，細水長流」，更有網友大呼，「一定是北方，要是南方，早發黴了」。





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