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妹子穿「超透氣」牛仔短褲太勁爆　網笑：適合做子宮頸抹片

不可以色色！妹子穿「超透氣」牛仔短褲太勁爆，網笑：做子宮頸抹片很適合。（翻自Modakawa官網）

▲網友笑說，這件短褲適合做子宮頸抹片檢查。（翻自Modakawa官網）

圖文／鏡週刊

總部位在香港的快時尚服飾店「Modakawa」，其中販售的牛仔短褲引發歐美網友關注，因為這些牛仔短褲不僅趕流行，而且剪裁相當勁爆。

據英國《每日星報》報導，「Modakawa」販售的牛仔短褲中，有一件的設計剪裁，故意把左前方的布剪破，意外讓下體「透氣」，若隱若現。這件短褲的設計，隨即引發不少歐美網友討論，就有網友直呼：「如果做子宮頸抹片檢查，這件實在很適合」、「如果下體有感染，就能很快抓抓了」、「這個比時尚超前太多」。據悉這款褲子，價格為30.99美元（約新台幣940元）。

這件褲子的剪裁引發網友討論。（翻自Modakawa官網）

▲這件褲子的剪裁引發網友討論。（翻自Modakawa官網）

另外還有丁字褲型的牛仔褲。（翻自Modakawa官網）

▲另外還有丁字褲型的牛仔褲。（翻自Modakawa官網）

其實「Modakawa」販售的性感牛仔褲不只這一款，另外還有兩款，包括一件是仿丁字褲型，同樣也能讓下體「通風」。另外一件更是絕妙，不僅褲底設拉鍊，臀部也有拉鍊，讓屁屁跟下體都能呼吸新鮮空氣。

 

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