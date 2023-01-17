健保署前主祕12億金流曝　赴中逾10次都選這天飛

▲葉逢明（左2）從基層出身，對於健保局業務嫻熟，多次代表機關參加研討會或簽署合作計畫。



圖文／鏡週刊

本刊調查，葉逢明近年經常不假赴中國北京、上海、南京及成都等地，他從港澳入境後即轉進中國，最常搭乘週四班機出國並在週日返台，旋風式出國次數超過10次，且幾乎都帶妻子同行。

檢調擴大清查發現，葉逢明曾在2011年12月18日至23日、2012年6月18日至24日分別赴中國北京及成都，但他出境前卻都未至銀行換人民幣，後來比對其他出境紀錄也發現類似狀況，加上信用卡也沒出現異常交易，究竟他到中國的花費從何而來？是否接受中國官方落地招待？均有待進一步調查。

專案小組循線查出，葉逢明的夏姓妻子在台電任職多年，曾在2013年4月，存1萬2,000元人民幣至中國信託銀行帳戶，此外，葉逢明與媽媽也曾在2018年1月，有500萬元匯款記錄，葉妻家族相關帳戶從2010年至2014年更有超過1,200萬元的不明資金進出。

▼葉逢明近年密集赴中國返台後，家人在港、澳地區的銀行帳戶就會出現大筆可疑資金，檢調正追查是否涉及不法。



調查局洗錢防制處全面清查葉逢明與太太、小孩和長輩及姊妹資金後，發現葉家竟在港、澳與台灣的相關帳戶存有逾3億元人民幣（折合逾12億元新台幣），財力驚人，由於葉家的可疑帳戶仍在清查中，預料資金規模還會擴大。

葉逢明家族曾出過將軍，並與黃復興黨部友好。葉早期從健保署台北業務組基層做起，後來升上該署最重要的承保組組長再接任主祕，業務嫻熟，除多次代表健保署參加個資相關研討會，更不忘拉拔謝玉蓮等人升官，直到去年初才退休，並轉至民間科技大廠任職，負責雲端健康等業務，由於資安即國安，檢調實有必要加速查明案情，才能確保國家安全。



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