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過年最難吃傳統零食！網點名「它」：根本垃圾食物

▲▼零食,古早味,餅乾,糖果,草莓棒棒糖,哈哈球,巧克力球,仙楂糖,軟糖,咖啡糖,可樂糖,荷包蛋軟糖,石頭巧克力。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲春節過年期間，各賣場都會賣各式各樣的零食。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

圖文／鏡週刊

10天的春節連假本週五（20日）就要開始，過年期間應景零食隨處可見，不過有網友點名5款最難吃的過年傳統零食，名單曝光後引起網友們的共鳴，掀起一陣討論。

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一名網友昨（16日）在PTT八卦板發文以「過年最難吃的傳統零食是什麼啊？」問卦，原PO自己點名了5款他認為難吃的名單，包括「1號冬瓜條糖、2號寸棗、3號生仁、4號麻荖和5號金幣巧克力」，這份名單也掀起網友間的熱議。

不少網友都留言認同，尤其1號冬瓜條糖和5號金幣巧克力都覺得很雷，「真的都難吃到炸」、「1、5吃了吐掉，234好吃」、「1號真的難吃」、「1味道很噁」、「3跟5最難吃，1沒吃過」、「1234在看電視時，都可以配茶吃，5就難吃～但是5不是拿來吃的，是過年擺著吉利好看」、「5號最爛」、「一定是5，噁心油味」、「我選5號臭油味金幣巧克力」、「5根本不是巧克力，詐騙」、「金幣巧克力根本垃圾食物」。

他po過年最難吃5款零食　網坦言：這2樣吃了吐掉

▲網友點名5款最難吃的過年傳統零食，其中金幣巧克力獲得許多人認同。（示意圖，photoAC）

也有網友替這些零食平反，「麻荖超好吃的」「4號有超讚的欸」「花生麻荖滿好吃的」，「1號其實很清爽，就是太甜」「冬瓜糖咬起來很爽」「3號生仁其實有很大顆的，那很好吃」「我味覺大概壞了，覺得都好吃」。

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