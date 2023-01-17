健保署內賊洩2300萬人個資賣中　我敵後情治布線恐遭瓦解

▲健保署將全民分成六大類納保，檔案疑遭外洩至中國，嚴重影響國安。



圖文／鏡週刊

1月9日，台北地檢署懷疑健保署官員集體洩漏並盜賣全台2,300萬民眾個資至中國，指揮調查局新北市調處國安站兵分5路，搜索該署前主任祕書葉逢明及承保組科長謝玉蓮與職員李仁輝等3人住處及辦公室，查扣手機及電腦等證物，訊後依違反《國家情報工作法》將謝女以10萬元交保。

檢調行動保密到家，搜索消息直到當天下午4點多才傳出，媒體報導後，新北市調處的外勤處站主管聞訊，紛紛互相打探，竟問不到處內有執行該案，一度誤以為是新聞有誤。

▼健保署承保組科長謝玉蓮（右）與職員李仁輝（左）被帶至北檢複訊，2人低頭不語並用衣服遮臉。



雖然葉逢明獲無保請回，不過，專案小組掌握他的家族成員在海內外擁有超過10億元新台幣鉅款，加上他近年密集往返中國10多次，只要回台，家族的相關帳戶即有大筆款項匯入，懷疑是盜賣個資所得，不排除還有共犯，專案小組將他放掉並暗中監控，近日將發動新一波約談行動逮人。

除了十一大情治單位、陸海空三軍將士與研發飛彈的中科院武器人才個資遭外洩，最令人擔憂的是，謝玉蓮曾查詢「陳X勳」等特定情治人員的健保資料，恐讓埋伏在敵後工作的國安人員真實身分也跟著曝光，萬一遭誘捕，身家安全勢必遭威脅。

▼國安局等11情治系統人員的健保個資，全被洩至中國。



本刊掌握，除了葉逢明遭鎖定是盜賣健保個資的集團首腦外，檢調擴大清查健保署是否另有偷查個資的漏網之魚，發現謝玉蓮以查詢方式窺探民眾投保資料筆數達13萬筆，卻僅在健保署排名第二，另名未曝光的楊姓女職員查詢約15萬筆，檢調正釐清她與全案是否有所關聯。

至於遭約談獲請回的李仁輝，曾私下查詢總統府、國安會及調查局的投保個資筆數達3萬5,000筆，另名江姓女職員也查了在國防部投保的三軍將士林X明等5,000筆個資，溫姓女員工同樣查了近5,000筆，張姓及朱姓職員則查了特定人的醫療紀錄及中華電信員工等個資，檢調已一併調查中。

▼健保署涉外洩民眾個資風暴擴大，包括前衛福部長陳時中等高官的資料也一併被流出。

