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凍齡女神擋泥板成絕響！網哭：為我們擋下多少泥濘

台灣30年前的偶像女星如周慧敏、酒井法子及王祖賢，都是常見的摩托車擋泥板面孔。（翻攝自周慧敏臉書、網路圖片）

▲台灣30年前的偶像女星如周慧敏、酒井法子及王祖賢，都是常見的摩托車擋泥板面孔。（翻攝自周慧敏臉書、網路圖片）

圖文／鏡週刊

蔡依林歌迷為她製作融合「擋泥板」及「檳榔盒」風格的小海報，並印上「新莊土玫瑰」及「我愛怪美的」兩行字，意外成了機車擋泥板的商機，讓她成了新一代擋泥板女神。台灣30年前的偶像女星如周慧敏、酒井法子及王祖賢，都是常見的摩托車擋泥板面孔。

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至今仍凍齡的周慧敏，曾是台灣擋泥板女神之一，之前還有網友在路上看到有周慧敏照片的擋泥板，引起討論「絕版周慧敏…有錢買不到！」「慧敏為我們擋下多少泥濘」。

至今仍凍齡的周慧敏曾是台灣擋泥板女神之一。（翻攝自周慧敏臉書）

▲至今仍凍齡的周慧敏曾是台灣擋泥板女神之一。（翻攝自周慧敏臉書）

昔日玉女紅星酒井法子紅遍日本海內外，之前來台受訪收到擋泥版禮物，她表示，曾看過很多摩托車後面都有自己的照片，開心地說要帶擋泥板回去給兒子貼在機車後面。

昔日玉女紅星酒井法子紅遍日本海內外，來台受訪曾收到擋泥版禮物。（網路圖片）

▲昔日玉女紅星酒井法子紅遍日本海內外，來台受訪曾收到擋泥版禮物。（網路圖片）

以《倩女幽魂》奠定演藝圈女神地位的王祖賢，被封為香港「四大花旦」之一，在2004年息影定居加拿大，日前網友Po出王祖賢擋泥板照片問：「請問有人知道是誰嗎？」引起網友熱烈討論。

日前網友Po出王祖賢擋泥板照片，問：「請問有人知道是誰嗎？」引起網友熱烈討論。（網路圖片）

▲現年56歲的王祖賢，退休至今已經19年。（網路圖片）


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