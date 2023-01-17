台東縣府聯合善心資源捐助用愛守護弱勢　1.3萬人受惠

▲台東縣政府年節前啟動關懷，結合民間善心人士捐贈資源，提供物資發放服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

因應春節連假弱勢民眾家庭生活用品需求，台東縣政府實物銀行年節前啟動關懷，結合民間善心人士捐贈資源，提供立即性物資發放服務，過年連假期間社會處前廣場也會補充遊民街友及弱勢民眾物資。近日關懷物資也透過各鄉鎮公所及社福中心送達弱勢近貧家庭，總計發放1萬多件物資，受照顧者達1.3萬人，透過實物發放減輕民眾購物支出的經濟壓力，滿足基本生活之需。

台東縣政府接獲善心人士熱心提供年菜禮盒、白米、雞湯、泡麵、水果禮盒、小7福袋及冬被、口罩、洗髮精、沐浴乳、睡袋、配方營養品等民間資源外，也特別為養護機構連結市值約10萬2,000元的居家照護三合一移位床及防褥瘡氣墊床，讓照護者與被照護者都能享受到「雙安全雙照護」的功能輔具，關心體貼家屬、同時減輕照護人員的負擔。

特別感謝樂醫生技、生醫科技交流平台、名一生物科技股份有限公司、不二實業股份有限公司、伯妮創新國際有限公司、淳碩科技股份有限公司、簡天生紀念基金會、好房不動產管理顧問有限公司、大埔鐵板燒台東旗艦店、統一超商三越門市、統一超商祈安門市、統一超商延平鄉門市、伊絲碧媞國際股份有限公司、心蓮心公益協會、亞德客、慶寶、永齡、健康家庭、台積電等基金會，以實際行動挺台東。

社會處長陳淑蘭感謝社會各界善心單位及縣內所有的社福機構，長期以來與縣府密切的合作，協助守護照顧弱勢民眾，近日捐贈的物資陸續在社會處發放，也透過公所、社福中心社工及物流送出，讓弱勢民眾在春節前能領到運用。實（食）物銀行自104年開辦迄今，為使福利社區化，照顧更多弱勢家庭及偏鄉民眾。

此外，考量服務及時性與福利社區化，拓展實(食)物銀行服務及資源，特將台東縣16處鄉鎮市公所及四線(市區、山線、海線及縱谷線)社會福利服務中心設立實物銀行分行，將服務觸角延伸到每個角落，截至111年底，共獲外界捐贈物資價值超過新台幣6,000萬元，受贈人次達6萬8,000餘人。