春節連假出遊夯　Global Mall屏東市祭3大走春行程...折扣拿不完

▲Global Mall屏東市推團圓好食、開運好購、福袋抽環遊世界五大洲旅遊活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

春節10天年假，Global Mall屏東市看準旅遊旺季商機，除了推滿額回饋，消費滿5000元送1000點、刷Global Mall聯名卡滿5000元享3%現金回饋；更祭出享團圓、助開運、搶福氣三大走春行程，包括齊聚十大「年節團圓好食」優惠7折起；「迎春開運配色」網羅繽紛色系服飾配件、居家單品添好運6折起；新春儀式感必搶「錢兔似錦樂享福袋」一次享四重好康，最大獎環遊世界五大洲旅遊。

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此外，Global Mall屏東市與屏東縣政府共同推動在地城市行銷，為百貨首家參與屏東燈節，並呼應屏東燈節海洋主題，於縣民公園9號展區打造四座2米高「永續鯨魚展」璀璨打卡點，拍照還可兌換永續好禮。

沒買到688元福袋的消費者也別擔心，初一起也能把握機會至店內排隊搶購。今年福袋還推四重好康，除了主打生活、旅遊跨界主題，從生活鍋具、休閒品牌抵用券，到旅行包、美食兌換券等，每袋價值1500元以上。

福袋內還附有驚喜獎，有機會立即獲得包括價值32990元的TCL智慧液晶顯示器 75吋電視、雙門變頻冰箱、智慧微波爐、手持掛燙機、氣炸鍋等多項家電大獎；另初一至初三再加碼天天抽Switch主機乙台；還可參加Global Mall全台八店共同加碼推的「環遊世界五大洲旅遊行程」抽獎，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各乙名得獎者。

【Global Mall屏東市】春節特別營業時間

 1/21(六)除夕：10:30~18:00

 1/22(日)初一~1/29(日)初八：10:30-22:00(包括1/20小年夜)