高雄蓮潭燈會1／26登場！　超萌「雄meet兔」小提燈發放時間曝

▲「雄meet兔」小提燈首亮相。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄燈會回歸地區燈會，1月26日至2月5日首度移師到甫升級為指定觀光地區的蓮池潭風景區辦理。今(17)日由高雄市長陳其邁揭開小提燈「雄meet兔」的樣貌，提燈造型搭配今年蓮潭燈會療癒可愛主軸，發放時間為1月26日下午5點30分，地點在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟等三處。

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高雄市長陳其邁表示，今年「雄meet兔」的提燈設計以兒時紙娃娃為創意發想，結合高雄意象，設計出一款可愛又有趣的提燈，可以隨心情搭配不同的衣服配件，讓大小朋友在元宵節的時候，來高雄遇見(meet)兔。設計師林佳葦設計概念是以幾何切面具象式的免子公仔造型來呈現，站立的姿態就像洋娃娃一樣，運用帶灰調的粉彩色做搭配，強調手工縫線，充分將時尚的元素融合在這盞提燈之中，搭配呆萌的笑臉，讓「雄meet兔」更加可愛迷人。

▲陳其邁市長及觀光局高閔琳局長手拿放大版「雄meet兔」提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲觀光局高閔琳局長(右)、劉秀英副局長(左)與小提燈設計師林佳葦（中）合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳說，2023高雄燈會回歸地區燈會，結合在地文化地景特色並呼應兔年童趣元素，讓可愛的兔子們在蓮池潭陪伴大家共度春節，國內外遊客可以用不同的角度認識蓮池潭這個國際知名的高雄景點。而「雄meet兔」身上的配件，皆以高雄意象作為主題，包括代表海港的水手服、客家族群的花布斗笠、旗山的香蕉，以及近幾年高雄市政府結合藝文界，大力扶植的VR產業等，或是可以自己手寫的留言箋，任意自由搭配，創造個人化的提燈。

今年高雄蓮潭燈會準備限量「雄meet兔小提燈」，將於1月26日下午5點30分在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟等三處發放，每人限領2盞，數量有限發完為止。