民生國中聚焦嘉義美食文化　「手繪便當盒」行銷雞肉飯　

▲民生國中學生手繪便當盒 行銷嘉義雞肉飯。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民生國中以嘉義市美食「雞肉飯」為主題，舉辦學生手繪創意雞肉飯便當盒活動，加深學生對嘉義在地特色的認識，教師引導學生把在地元素融入便當盒封面設計，學生精美創作，驚豔校園。

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▲民生國中學生手繪便當盒。（圖／記者翁伊森翻攝）

民生國中運用綜合領域主題課程，結合在地食材課程教學，老師列出美食、景點、藝術、古蹟、名人、伴手禮、農產及原住民等九大面向，透過團康活動、比手畫腳等方式，讓學生彼此激盪出對嘉義在地文化的認識，接著，透過「創意九宮格」（例如﹕店家口味、配菜、醬汁、肉質口感、米飯口感……等），聚焦嘉義雞肉飯文化，進而發想創意繪圖中可融入的在地元素，完成「雞肉飯三元素」，最後進行「手繪雞肉飯便當盒封面設計實作」，譜成獨一無二的「雞肉飯狂想曲」。

校長陳明君表示，民生國中校定特色課程，以「在地－國際－公益」為三年期發展主軸，融入各課程教學領域。108學年度，以綜合領域為壓軸，於家政課進行「創意雞肉飯便當盒封面設計」。

家政老師宋佳靜表示，在教學互動過程中，從每位孩子的表情、班級共鳴到完成的作品，看到孩子眼中的嘉義，實踐結合生活經驗和學科知識的應用，那就是「綜合活動」的價值，更是真正內化的嘉義在地價值。

隨手拍都是美照