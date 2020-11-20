　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

交通安全教育金安獎三冠王　嘉市民生國中、導護老師及志工皆獲獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義市民生國中勇奪交通安全教育｢金安獎｣三冠王。（圖／民生國中提供）

▲嘉義市民生國中勇奪交通安全教育「金安獎」三冠王。（圖／民生國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市民生國中獲交通部交通安全教育最高榮譽「金安獎」表揚，由校長陳明君帶隊該校涂榮祥組長、志工劉麗玫北上受獎，該校另獲績優導護老師、績優導護志工共三項大獎。

陳明君表示，校園裡有行人、腳踏車、汽車、家長接送等不同上學方式，落實全校交通安全教育不易，校方採取多角化經營，加上2000餘位師生同時進出校門口難度高，校地鄰近外環道路，倡導交通安全教育刻不容緩，透過家長會、志工團、校內大小會議，凝聚共識，交通安全教育成為全校親師生共同重視的議題。

民生國中積極運用社區資源，在社區內與商家、里長、家長共同設置交通安全聯絡網，提供孩子最即時的援助；暑假辦理全校性腳踏車考照、校外交通安全機關參訪、交通安全講座、成立學生交通服務隊並擴及鄰近國小等，提供學生學習、參與及反思的機會。

在民生國中擔任交通導護志工17年從未間段的劉麗玫及承辦交通安全教育的組長涂榮祥說，推動交通安全教育雖然辛苦，但能得到親師生的重視，很開心。

家長會會長張棕凱表示，學校除了落實交通安全教育於各學習領域外，還舉辦DFC(design for change)方案，讓交通安全教育與學生生活連結，學生探究學校周邊上放學交通問題，並提出可行的解決方案，不僅學生學習成效顯著，家長也很有感。

陳明君表示，學校獲得交通部三座交通安全教育獎項，感謝嘉義市政府改善學校周邊交通設施，興建「民生道將橋」讓上千位師生受惠，有效疏導上放學人流，以達師生快樂上學、平安回家的目標。

交通部109年度頒發交通安全教育評鑑評為｢優等｣以上的學校「金安獎」，是交通安全教育的「金馬獎」，六都外，僅嘉義市民生國中、新竹市與彰化縣評列「特優」，同年度學校、老師、志工皆獲獎的學校，僅民生國中一所，獲得「三冠王」榮耀，實至名歸。

ET快訊
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
金馬獎／紅毯主持人登場！楊千霈挖空裸背禮服美翻
LIVE／金馬獎紅毯直播！白靈喊「頭髮遮3點」保證驚喜
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南南區國宅社區發展協會　獲環保署評比環保小學堂優等社區

法務部長蔡清祥攜林智堅、楊文科　藍綠同框挺馨生

嘉義縣文化基金會藝術下鄉　石硦居民演戲認識家鄉

嘉市東市場三樓停車場重開放　建置全新汽車升降梯

嘉義高工家長會長交接　席開60桌...新任林怡華好人氣　

獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」　鄭文燦：助提高縱火破案率

蔡易餘促改善水虞厝地區灌溉與圳溝臭味...增設攔水壩及抽水設備

「孫子有急用！」8旬婦欲領194萬...行員機警請波麗士阻詐

嘉義竹崎柑橘叫賣趴　縣長攜手鄉長10斤禮盒3千元賣出

屏東男不滿女友分手　棒砸她工作餐廳監視器...這下麻煩了

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

台南南區國宅社區發展協會　獲環保署評比環保小學堂優等社區

法務部長蔡清祥攜林智堅、楊文科　藍綠同框挺馨生

嘉義縣文化基金會藝術下鄉　石硦居民演戲認識家鄉

嘉市東市場三樓停車場重開放　建置全新汽車升降梯

嘉義高工家長會長交接　席開60桌...新任林怡華好人氣　

獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」　鄭文燦：助提高縱火破案率

蔡易餘促改善水虞厝地區灌溉與圳溝臭味...增設攔水壩及抽水設備

「孫子有急用！」8旬婦欲領194萬...行員機警請波麗士阻詐

嘉義竹崎柑橘叫賣趴　縣長攜手鄉長10斤禮盒3千元賣出

屏東男不滿女友分手　棒砸她工作餐廳監視器...這下麻煩了

高山犬顧到全身黑金發亮！　「跟地毯融合」笑翻媽：差點踩到

金馬獎／黃明志遭人報警檢舉！　語出驚人嘆：回大馬要被關一陣子

10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

金馬獎／謝欣穎「胸前開溝」辣到噴火！　林柏宏白馬王子裝帥炸

台南南區國宅社區發展協會　獲環保署評比環保小學堂優等社區

法務部長蔡清祥攜林智堅、楊文科　藍綠同框挺馨生

請同學幫買驗孕棒…風聲傳班導耳裡！國一女18歲男友慘了

停車技術爛透！400萬保時捷暴衝　他突轉彎「飛撞鄰居車」紅了

香港爆第四波疫情　 與新加坡「旅遊泡泡」臨時喊卡！

16歲男高中生「登大人」被恐嚇1.5萬...向母騙「補習費」救援

地方熱門新聞

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

罷王需7.8萬票同意　總部：有機會

台26線道路邊坡暗夜大火　持續灌救中

鄭文燦訪雲林　民代陪同參拜西螺太平媽祖

桃園華泰名品城聖誕村　獻上祝福系聖誕

全台掛反瘦肉精美豬看板

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

水情不樂觀！　抗旱工作達8個月

平雙三校聯合復育豔紅鹿子百合

鄭文燦訪雲林　交換農業產銷心得

3歲女哭找爸墜樓！台南父衝回家背景曝

疏濬工人起歹念　趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　

大江「501號聖誕市集」登場　店家做公益

桃園家防官「神鵰俠侶」 夫妻保護兒童攜手同行

更多熱門

相關新聞

金安獎登場！熱心司機救騎士獲獎

金安獎登場！熱心司機救騎士獲獎

交通部今日舉辦「109年金安獎頒獎典禮」。獲獎的客運司機施建和先生表示，曾遇過無助的盲人乘客，一看發現對方是熟客，便主動載運。另一名獲獎的計程車司機陳維添先生甚至曾在路邊遇上因車禍受傷的機車騎士，當時他二話不說立刻將傷患送醫，相當熱心。

民生國中英語特色營隊　報名秒殺

民生國中英語特色營隊　報名秒殺

民生國中績優童軍三冠王　做披薩送護理人員

民生國中績優童軍三冠王　做披薩送護理人員

民生國中學生手繪便當盒行銷嘉義雞肉飯

民生國中學生手繪便當盒行銷嘉義雞肉飯

民生國中快閃表演為醫護人員加油

民生國中快閃表演為醫護人員加油

關鍵字：

民生國中金安獎陳明君涂榮祥

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面