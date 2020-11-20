交通安全教育金安獎三冠王　嘉市民生國中、導護老師及志工皆獲獎

▲嘉義市民生國中勇奪交通安全教育「金安獎」三冠王。（圖／民生國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市民生國中獲交通部交通安全教育最高榮譽「金安獎」表揚，由校長陳明君帶隊該校涂榮祥組長、志工劉麗玫北上受獎，該校另獲績優導護老師、績優導護志工共三項大獎。

陳明君表示，校園裡有行人、腳踏車、汽車、家長接送等不同上學方式，落實全校交通安全教育不易，校方採取多角化經營，加上2000餘位師生同時進出校門口難度高，校地鄰近外環道路，倡導交通安全教育刻不容緩，透過家長會、志工團、校內大小會議，凝聚共識，交通安全教育成為全校親師生共同重視的議題。

民生國中積極運用社區資源，在社區內與商家、里長、家長共同設置交通安全聯絡網，提供孩子最即時的援助；暑假辦理全校性腳踏車考照、校外交通安全機關參訪、交通安全講座、成立學生交通服務隊並擴及鄰近國小等，提供學生學習、參與及反思的機會。

在民生國中擔任交通導護志工17年從未間段的劉麗玫及承辦交通安全教育的組長涂榮祥說，推動交通安全教育雖然辛苦，但能得到親師生的重視，很開心。

家長會會長張棕凱表示，學校除了落實交通安全教育於各學習領域外，還舉辦DFC(design for change)方案，讓交通安全教育與學生生活連結，學生探究學校周邊上放學交通問題，並提出可行的解決方案，不僅學生學習成效顯著，家長也很有感。

陳明君表示，學校獲得交通部三座交通安全教育獎項，感謝嘉義市政府改善學校周邊交通設施，興建「民生道將橋」讓上千位師生受惠，有效疏導上放學人流，以達師生快樂上學、平安回家的目標。

交通部109年度頒發交通安全教育評鑑評為｢優等｣以上的學校「金安獎」，是交通安全教育的「金馬獎」，六都外，僅嘉義市民生國中、新竹市與彰化縣評列「特優」，同年度學校、老師、志工皆獲獎的學校，僅民生國中一所，獲得「三冠王」榮耀，實至名歸。