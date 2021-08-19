不老騎士慘遇「小異形」攻擊！他耳朵嗡嗡響　醫師一照給答案了

▲蝴蝶闖進阿伯耳朵。（圖／林宏儒醫生提供）

記者賴文萱／高雄報導

一名67歲的阿伯從騎著摩托車從台東一路遠征高雄找朋友，不料騎到接近高雄時，左耳似乎突然悶住，緊接傳出類似蚊蟲拍翅膀的嗡嗡聲，拍打多次都無效，只好緊急到醫院就診。醫師透過耳鏡一看，才發現居然是一隻「藍灰蝶」飛進去了！

收治病例的阮綜合醫院耳鼻喉科主治醫師林宏儒說，這位阿伯是從台東騎車到高雄找朋友，結果騎到屏東附近，突然覺得有東西闖進左耳，一直「嗡嗡嗡」非常吵，但怎麼拍打都沒有用，所以就來看診。一開始以耳鏡探看耳道，但那時蝴蝶翅膀是縮起來的，就像是一片紙，所以第一時間沒有發現。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲▼阿北耳朵疼痛難耐，才發現是蝴蝶闖進去了。（圖／林宏儒醫生提供）

由於阿伯堅持耳朵真的很吵、很不舒服，一定有東西，所以後來準備再用高濃度局部麻醉藥的噴槍往耳道噴時，突然間蝴蝶就動了、震了一下翅膀。在經過醫生後來噴藥處理後，除了減緩阿伯疼痛感，根據經驗，小蟲遇上高滲透壓的麻醉藥，十之八九會陣亡，沒多久確實也沒有再傳出嗡嗡聲，最後就以抽吸管吸出蝴蝶。

林宏儒表示，他問過中山大學生物科學系副教授朋友，從照片判斷，應該是「藍灰蝶」，算是在平地滿常見到的蝴蝶，不過，大部分會闖進耳朵的生物，以螞蟻、蟑螂等最多，蝴蝶是比較少見。

林宏儒提醒，若是發現耳內有蟑螂、飛蛾等異物入侵，卻無法及時到醫院，千萬不要自己掏或是試圖以光照。為萬一是蟑螂，畏光的特性越照會越往裡面躲，越爬越裡面。所以若感到耳朵卡卡或怪怪的，不要嘗試掏耳朵，早讓醫師檢查。