民生國中嘉義火車站前快閃表演　《愛拚才會贏》為醫護人員加油

▲嘉義市民生國中師生火車站前快閃表演為醫護加油。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市民生國中絲竹團以及打擊團日前到嘉義火車站前快閃表演，更熱奏知名台語歌手葉啟田名曲《愛拚才會贏》，以快閃音樂會的方式，為醫護人員加油，過程吸引不少民眾圍觀拍照。

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▲嘉義市民生國中絲竹團。（圖／記者翁伊森翻攝）



民生國中師生有感，自疫情好發開始，醫護人員用心守護嘉義市，學校校護更做足防疫教育，宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離，讓嘉義市學生學習不中斷，特別把以往在文化中心舉辦的音樂社團成果發表會｢民生鳴聲｣移到室外，以快閃的方式呈現。



此次表演選曲，都是以療育人心的暖曲、或振奮加油的曲目為主，更有百名學生到火車站前快閃表演，不過表演學生仍嚴守防疫規定，戴著口罩演奏，看不見臉孔的音樂表演卻意外散發魅力，現場喝彩尖叫聲不斷。



絲竹團指導老師陳柏儒與團員，用傳統國樂樂器演奏療癒系歌手華晨宇暖曲《好想愛這個世界啊》，民眾在瞬間都陶醉在暖暖的氣氛裡，後接力演奏激勵人心的《愛拚才會贏》圍觀民眾紛紛用手機猛拍，觀賞的民眾與車站內的站務人員叫好聲不絕於耳，場面熱鬧歡樂。



民生國中校長陳明君表示，學校教育適時融入時事，讓孩子參與公共議題，引導孩子做中學，用自己的能力，為世界盡一份力，這次音樂會，雖然沒有豪華的設備，但是孩子們與老師共同討論，以國中生的方式，大聲說感謝，對學生學習更具意義。

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