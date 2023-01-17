拚113年台鐵公司化！15項子法月底完成　今年7月開「首場董事會」

▲台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年1月將掛牌公司化，交通部表示，相關公司化15項子法將於1月底談完，預計今年7月召開台鐵公司首次董事會。

台鐵局預計113年1月1日轉型台鐵公司，原訂去(111)年底要完成的台鐵公司化迄今已核定完成1項，讓台鐵113年是否能順利公司化備受關注。

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交通部長王國材表示，公司化相關子法以1月底前跟工會協商完畢為目標，接下來將編台鐵公司明(113)年預算，今(112)年3月要開始編明年預算。

交通部政務次長胡湘麟則指出，台鐵公司化子法因為工會希望有些意見可以先達成共識，預計1月底會把相關15項公司化子法談完，目前台鐵工會對部分子法還有意見，將再召開3次會議協商解決，包括今、明2天下午及1月30日等，還會有3場溝通會議，希望1月底達成共識。

胡湘麟指出，今年7月底將開台鐵公司第一次董事會，董事會聘請也會在召開前幾個月進行。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材也指出，台鐵安全改革是今年重要事項，去年台鐵重大行車事故為0件，今年仍以此為目標，針對台鐵車輛汰舊換新，EMU3000型新自強號預計今年交車55%，EMU900型區間車今年可100%交車，新車投入營運後，汰換舊車，將是運能和準點提升基礎。

王強調，台鐵今年資產開發也規劃針對10塊土地開發，預估收入可達45億元；此外，台鐵山嵐號和海風號觀光列車今年也將首航，觀光與旅行社合作模式將是台鐵公司化營運很重要模式。