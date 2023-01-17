留才津貼2千被排除！台鐵營運人員一封信　揭「低薪難養活自己」

▲台鐵產業工會今赴交通部抗議低薪。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工今(112)年1月起每月增2千到3千元留才津貼，不過去年已加薪的1138名營運人員未納入，台灣鐵路產業工會今(1/17)赴交通部抗議留才方案依舊低薪，一名營運人員也寫了一封信給交通部長王國材，感嘆實領薪資未達3萬，如何讓員工永留台鐵服務。台鐵產工則要求交通部改善低薪避免「假留才、真流才」。

台鐵去(111)針對1138名無公務員資格的營運人員調薪11.4%至21.3%，調整後，營運人員服務佐理月薪調高至3萬0040元至3萬1890元，台鐵局員工再無月薪低於3萬元情況。台鐵今(112)年1月起再針對其他人員調薪，每月增加2千元留才津貼，司機員和機車長每月增加3千元，不過去年8月已調薪的1138名營運人員不適用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣鐵路產業工會今赴交通部抗議，工會指出，台鐵留才津貼僅調整2000元，台鐵依然擺脫不了為交通部轄下事業單位最低薪窘境，更讓基層難以接受的是，這次留才津貼有超過1千多名台鐵員工遭排除。

台灣鐵路產業工會理事劉仲書表示，回顧留才津貼爭取過程，展現交通部對於留才毫無誠意，完全是工會抗爭出來的結果，去年7月交通部提出「關鍵職務津貼」排除7千多名台鐵員工，企圖分化員工方式引起員工不滿，產工數次前往行政院、交通部抗議，才於去年年底修改方案，為司機3000元、其餘機、工、電、運務人員2000元方案，但這樣結果不僅依然低薪，同樣排除部分員工。

工會指出，王國材曾說「國營事業不應帶頭低薪」，台鐵局「改善低薪」將1千多名薪資未滿3萬的營運人員調薪至3萬元，然而所謂改善低薪代價卻是被國家認為已經「加薪」，與餐旅車勤人員一併排除在本次留才津貼範圍外，最嚴重恐將損失高達近10萬元；相比郵政、港務公司同職位、同薪點，台鐵員工薪資落差達1萬元，在這樣落差下，工會爭取的是「合理調薪」，交部應提高留才津貼金額、全體適用，避免「假留才、真流才」。

▲台鐵產業工會今赴交通部抗議低薪。（圖／工會提供）

一名營運人員也寫了一封信給交通部長王國材，信中指出，去年薪資調整後薪水合計3萬0040元，但每月薪資扣除勞健保，工會費用等，實領每月未達3萬，且竟用「暫時支用薪點」將「鐵路留才調薪」最低薪資的服務佐理「另簽處理」，薪水未達3萬者去年調薪實際只加1800多元，暫支180點薪點，這次留才津貼「服務佐理」並非跟其他人一樣是有2000元，而是2000元扣掉之前加薪1800多元，等於用不到200元價錢來「留才」鐵路薪資待遇最低的服務佐理。

該營運人員表示，今年度營運人員又準備招聘了大量最低薪資的「服務佐理」，規章也寫暫支180點，以一年調整4薪點來算，他們根本都不知道最快他們要6年後才有機會調整薪資，且進來也是做一樣的工作內容，並不是因薪資差異有不同的工作內容；試問部長如何在人員每月實領薪資未達3萬情況下，讓員工永留鐵路服務？員工並非無上限要求調薪，別說養家活口，只是希望讓薪資待遇可以自給自足。

台鐵產工也提出三大訴求，包括第一，留才津貼2000依然低薪，請交通部應參考港務、郵政等單位，提出務實留才方案；第二，留才不分職種、身分，交通部應將1138位台鐵營運人員員工全部納入留才津貼；第三，交通部長王國材應落實「國營事業不該帶頭低薪」承諾，應要求台鐵局調升營運人員薪給表。