公共運輸生活圈月票「1100萬人次可受惠」　交長：提早今年補助　

▲交通部長王國材率領官員主持新春記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

立法院今討論《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，交通部爭取特別條例預算推動公共運輸月票和觀光套票，預估屆時將可有1100萬人次民眾可受惠，交通部長王國材表示，原本編列公務預算要明(113)年才能實施，若放在特別條例裡，今年就可以補助。

交通部規劃推動公共運輸通勤通學月票，以及觀光公共運輸套票，公路總局局長陳文瑞表示，公共運輸通勤通學方案補助，目前規劃包括北、中、南三個都會區，包括北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈，其他部分縣市則是單一縣市生活圈。

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陳文瑞指出，公路總局1月5日已經跟生活圈重要都市的交通首長開過會，研商生活圈將納相關運具跟未來定價原則、補助方案，地方政府有提出建議，地區內主要的公車、捷運、YouBike、台鐵等納入，也蒐集了大家意見，會做相關方案研擬，預計2月份原則和方案將會出爐。

陳文瑞說明，目前公共運輸通勤通學和觀光方案還在研擬，初步評估全台各地都有執行，受惠民眾會達到1100萬人，預期搭乘公共運輸人數提高，道路交通事故會減少5%，但方案仍要看各地提出計畫，使用率也會納入要求地方政府提出營運計畫和指標檢核準則。

王國材則表示，公共運輸月票和觀光套票將放入特別條例，交通部已經跟行政院爭取，本來編公務預算要明年才可實施，但若透過特別預算，今年就可以實施；明年600萬國際觀光人次也會放入特別條例爭取推動。