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機車考照！今年4月首推實際道路訓練3小時　「駕訓費用出爐」

▲基隆學生免費機車考照 警開班培訓宣導正確觀念。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲機車考照制度今年4月將首度試辦實際道路訓練。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年4月全台14家駕訓班將推機車道路駕訓3小時，訓練項目包括兩段式左轉、無號誌路口停讓等有8到10個訓練項目，駕訓費用也出爐，根據駕訓業者估算，機車實際道路駕訓費用約1500到2500元不等，其中公路總局將補助1200元，民眾只需自付數百元到千元不等，不過相關費用仍待公總和交通部定案。

為降低機車事故死亡人數，交通部推動機車實際道路駕訓，根據規劃，民眾考取駕照後，可選擇報名機車實際道路駕駛訓練，總時數為3小時，其中2小時將在道路上訓練，駕訓班將規劃兩條路線，總計有8到10個訓練項目，包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓等，訓練過程前後有2名教練，機車設置行車紀錄器，教練透過藍芽耳機與學員溝通。

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公路總局局長陳文瑞表示，針對機車考照前上駕訓班，場內訓練課程原本就有補助1300元，今年會擴大補助方案，補助人數會達到4萬人；對於今年4月參加實際道路駕駛訓練的民眾，另也規劃方案增加補助1200元。

陳文瑞指出，機車實際道路駕駛訓練因為是第一次試辦，也收集國外駕訓案例，包括項目、訓練時間、道路駕駛等相關條件，目前公路總局公訓所與試辦駕訓班都有密集開會，原則上4月要試辦，具體方案確認後會發布。

根據駕訓業者估算，機車實際道路駕駛訓練總時數3小時，有2小時在道路上訓練，相關訓練課程收費約1500到2500元不等。若公路總局針對實際道路訓練每人補助1200元，等同未來民眾考取駕照後若再報名實際道路駕駛訓練，民眾只需自付數百元到千元不等報名費。

此外，現行民眾報考機車考照前，須先進行3題危險感知測驗，陳文瑞表示，以往機車報考民眾預約考照前，要先觀看危險感知情境題目，以往只有看不計分，未來第一階段民眾報考前要看危險感知平台，相關情境題會設定通過門檻後才可以預約，危險感知平台題目也會納入考試範圍。

根據統計，每年約有20多萬人報考機車，未來危險感知測驗題將有95題，其中20題為動畫題，預計今年第一季進行相關硬體建置，第二季進行相關測試，一旦完成後就可擇期上路。

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