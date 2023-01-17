申辦數量爆增　政院啟動東部行動領務服務...受理護照領取換發

▲行政院東部聯合服務中心台東辦公處，受理中華民國護照首次及換發申請之收件服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

春節連假及寒假即將到來，申辦護照人潮爆量，為提供台東鄉親便利服務，在行政院東部聯合服務中心台東辦公處，舉辦行動領務服務，受理中華民國護照首次及換發申請之收件服務。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷說，為強化收件速度及舒緩人潮，東服中心除擴大服務空間，舒緩排隊等候時間，也增人力協助民眾資料的書表審查，仍無法滿足大量民眾申辦需求，他將積極爭取每個月台東行動領務服務，讓台東鄉親換發護照更便利。

洪宗楷表示，首次辦理護照的民眾須準備護照申請書、2吋彩色護照規格的近照2張、身分證正、影本及規費1,300元，未滿14歲者則繳交護照申請書、2吋彩色護照規格的近照2張、含詳細記事的戶口名簿（戶籍謄本）正、影本、監護人身分證正、影本及規費900元；如果是換發護照的民眾，除了上述證件外，尚有效期的舊護照也要帶來截角註銷。申辦護照之表格及各項說明可自外交部領事事務局全球資訊網下載使用，歡迎鄉親善加利用，減少現場等候的時間。

洪宗楷說，若有急需護照者，可至外交部東部辦事處申辦，在繳交相關規費後申請「速件處理」盡速拿到護照，不過他也提醒民眾，現在護照申辦數確實相當大，若無急需出國者，建議延後申辦或可委由旅行社代辦， 若首次辦理護照者，可至各地戶政事務所申辦，以節省等待時間。