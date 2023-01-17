　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節連假確診　台南市天天都有藥局可領抗病毒藥Paxlovid

▲台南市藥師公會指出，春節連假確診台南市天天都有藥局可領抗病毒藥Paxlovid。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市藥師公會指出，春節連假確診台南市天天都有藥局可領抗病毒藥Paxlovid。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長達10天的春節假期，萬一民眾確診，醫師處方口服抗病毒藥Paxlovid要去哪裡領藥？台南市藥師公會表示，春節連假，台南市專責發放公費口服抗病毒藥Paxlovid的衛星藥局已協調好，每天都會有衛星藥局來提供領藥服務，為的就是要讓市民安心，讓確診病患在過年期間仍有抗病毒藥可以服用來保護生命、維護身體健康。

▲台南市藥師公會指出，春節連假確診台南市天天都有藥局可領抗病毒藥Paxlovid。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市藥師公會理事長吳振名表示，從去年5月就接下發放口服抗病毒Paxlovid任務的台南市各衛星藥局，有些往年春節假期會安排休息沒營業，今年為了讓確診者有抗病毒藥可以服用，特地在春節期間開門來接受確診者家屬代領抗病毒藥物的需求，讓確診者與家人能在過年期間安心。

吳振名也說，春節期間仍提供抗病毒藥領藥的藥局，由於各家藥局的營業時間不同，再加上民眾領藥導致各藥局抗病毒藥庫存數量變化不同，有領藥需求的民眾最好先打電話到預定要前往的藥局進一步作確認，以免白跑一趟，台南市藥師公會也會將春節期間提供抗病毒藥領藥藥局詳細名單公布在藥師公會的網站及「台南藥師分享讚」粉絲頁上，以利民眾查詢。

▲台南市藥師公會指出，春節連假確診台南市天天都有藥局可領抗病毒藥Paxlovid。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會社區藥局委員會主委林桂貞表示，台南市為確診者送藥到府的藥師群，在春節期間仍有藥師可提供此項服務，唯春節期間人力較為不足，建議民眾若有親友可代領藥，還是以親友代領藥為主，才能較快取得藥品。

▲台南市藥師公會指出，春節連假確診台南市天天都有藥局可領抗病毒藥Paxlovid。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林桂貞說確診民眾可下載「健康益友App」，看完線上門診需要領藥時，可於「選擇配送」畫面進行操作，搜尋可提供送藥到府服務的藥局來聯繫或點選，藥局端在接到資訊後，確認調劑配送無虞就會開始進行後續的處理，若點選的藥局備藥品項不足無法完成任務，可再次重新點選其他藥局協助處理。

ET快訊
戴維斯爆「婚後性情大變」前妻申請保護令提告！　球團回應了
知名藝人直播自彈自唱　畫面衝出「一團肉色」遭粉絲截圖提告
中國製螺螄粉盯上新北工廠！　查獲4305公斤走私貨
「螺螄粉是違法走私」　王美花：實體跟電商都要下架
無罩散步巨乳師！PO淫片喊「要壞掉了」　學生妹野外露奶...
快訊／殺人車禍釀2死1重傷！　「奪命光頭」收押禁見
高雄提前發紅包！「選這項」最高爽領1萬500元
醫師娘好辣！醫偕妻上節目「美貌炸裂全場」　粉絲讚：像邵雨薇
獨／一聽「收押禁見」嚇壞　醫院副院長母親遭詐5000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

全球前20大「最安全航空公司」　長榮連續10年獲獎再奪第9名

衝浪男手術後「腳掌抬不起來」嚇壞...以為神經被切斷！真相曝光

中華快遞過年前擬「罷工」　交長喊話支持加獎金「月底開董事會」

華航遭勒索個資外洩！交長曝「2種可能」：等待調查結果中

不滿低薪！台鐵產工衝交部抗議　交長：營運好「第二波加薪」

交長「還沒接到內閣改組通知」　王國材否認轉任華航董座！

高雄提前發紅包！「選這項」最高爽領1萬500元　入帳時間曝光

醫師娘好辣！醫偕妻上節目「美貌炸裂全場」　粉絲狂讚：像邵雨薇

凍齡女神擋泥板成絕響！網哭：為我們擋下多少泥濘

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

汽車夜間行駛忘開大燈　善心騎士用手勢暖提醒

帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

全球前20大「最安全航空公司」　長榮連續10年獲獎再奪第9名

衝浪男手術後「腳掌抬不起來」嚇壞...以為神經被切斷！真相曝光

中華快遞過年前擬「罷工」　交長喊話支持加獎金「月底開董事會」

華航遭勒索個資外洩！交長曝「2種可能」：等待調查結果中

不滿低薪！台鐵產工衝交部抗議　交長：營運好「第二波加薪」

交長「還沒接到內閣改組通知」　王國材否認轉任華航董座！

高雄提前發紅包！「選這項」最高爽領1萬500元　入帳時間曝光

醫師娘好辣！醫偕妻上節目「美貌炸裂全場」　粉絲狂讚：像邵雨薇

凍齡女神擋泥板成絕響！網哭：為我們擋下多少泥濘

金曲歌手爆2度呼麻被抓！　公司證實「已勒戒」曝他心聲：非常抱歉

何妤玟頭痛多年「MRI結果曝」！　頸椎壓迫致3症狀：好險不是腦瘤

台南科技公司暗夜爆炸　「4樓破大洞」鐵器碎片噴滿街...影像曝

尼泊爾機師疑陷入「空間迷向」！　專家曝：恐是飛行員誤判釀墜機

火鍋店菜品「豹紋章魚」他問卦能吃嗎？PO圖眾人嚇傻：可毒死26人

2023日本退稅攻略！赴日購物前必知8件事　最高省17%優惠券先存

女營養師「連跑150天馬拉松」創紀錄　磨破10雙鞋！完賽只想睡大覺

帶另一半回去過年！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

「美國把台灣變地雷島」　賴士葆反布雷：未來進巷戰將生靈塗炭

全球前20大「最安全航空公司」　長榮連續10年獲獎再奪第9名

印度「媽寶新郎」吸母乳　開放賓客拍照網友看傻

生活熱門新聞

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

台積電員工揭「內部3風氣」　讓她深感痛苦

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

更多熱門

相關新聞

新北市圖推1次借35本書　愛書人喜閱過新年

新北市圖推1次借35本書　愛書人喜閱過新年

一次可借35本書！新北市立圖書館因應今年長達10天的年假，為擴大服務愛書民眾，特別推出春節加碼1月14日至1月29日，將借閱冊數增加至35本，同時延長春節期間的圖書借期，讓愛書人過年期間除了享用豐盛的美食之外，也能盡情大快朵頤精神食糧，「書」福過好年！

八德警結合義交　加強疏解車流及通報疏處

八德警結合義交　加強疏解車流及通報疏處

嫩妹網購仙女棒收到鐵絲！賣家P圖成品超傻眼

嫩妹網購仙女棒收到鐵絲！賣家P圖成品超傻眼

台南民進黨主席超低投票率　藍營酸：不信任投票

台南民進黨主席超低投票率　藍營酸：不信任投票

台東社福津貼春節前入帳時間曝　2.5萬人受惠

台東社福津貼春節前入帳時間曝　2.5萬人受惠

關鍵字：

春節連假確診台南抗病毒藥Paxlovid

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

即／威力彩頭獎5.2億開出！獎落苗栗

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面