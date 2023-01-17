北市春節垃圾車時間表　初一至初三停收、開放32處限時收受點

▲台北市春節垃圾車收運時間公布。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

農曆春節10天連假即將到來，為方便市民在除夕以前能妥善處理垃圾，台北市環保局清潔隊於20日晚上21日除夕當天中午及夜間時段都加班收運垃圾，22日至24日則停收3天，但仍開放32處限時收受點供民眾使用，25日起恢復收運垃圾，27日則恢復收運大型廢棄物。

環保局考量市民返鄉過年或連假有垃圾清運需求，20日小年夜正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，21日除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾。中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾，歡迎市民朋友多加利用。

清潔隊22日至24日將依慣例停收垃圾。大年初四清潔隊將提早開工，恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。環保局呼籲市民朋友把握「吃多少，煮多少」原則，以避免產生過多廚餘及垃圾，停收垃圾期間可先將廚餘去除水分妥善打包及冷藏，等到初四恢復垃圾清運時，再拿出交給清潔隊。

另外，春節停收垃圾期間民眾如無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，限時收受點資訊可至台北市環保局網站的最新消息查詢。

環保局也特別提醒，除夕至初五停收大型廢棄物，27日初六起恢復預約收運，敬請連假前有清運需求的市民朋友及早預約，最晚應於19日前向區清潔隊電話預約收運大型廢棄物，以利於隔日20日清運。