春節加碼！新北市圖推1次借35本書　愛書人喜「閱」過新年

▲新北市圖推1次借35本書，愛書人喜「閱」過新年。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

一次可借35本書！新北市立圖書館因應今年長達10天的年假，為擴大服務愛書民眾，特別推出春節加碼1月14日至1月29日，將借閱冊數增加至35本，同時延長春節期間的圖書借期，讓愛書人過年期間除了享用豐盛的美食之外，也能盡情大快朵頤精神食糧，「書」福過好年！

新北市立圖書館表示，讓了讓喜愛閱讀的民眾，能在年節中悠閒享受閱讀的樂趣，圖書館特別準備了豐盛的精神食糧外帶年菜，包括「我吃了那男孩一整年的早餐」、「月老 」、「媽的多重宇宙」、「音速小子2」、「漂浪人生」等超過1500部的熱門影片、動畫；「哆啦A夢知識大探索系列」、「花漾奶奶熟旅行:70歲還是要拉起行李箱！」、「不便利的便利店」等1萬8000餘冊的暢銷小說、旅遊、童書繪本等各類新書、以及各式桌遊。

春節期間，新北市立圖書館也特別推出「福兔賀歲慶新春」走讀活動，6條走讀路線，包括板橋舊城遺址文化之旅、三峽鶯歌賞陶瓷藝術之美、金山山城遊歷、以及淡水輕軌遊藍海等，將帶大家走訪新北山海，來一趟饒富新北味的閱讀輕旅行，活動免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館總館暨各區分館，春節期間1月21日（除夕）至1月25日（初四）休館，1月26日（初五）起正式開館服務，另外，1月20日（小年夜）、1月26日（初五）彈性調整開放時間至下午5時。位於總館的24小時自助取書機、機捷三重A2站以及環狀線板橋站的IReading自動借還書站，春節期間照常開放。春節期間相關借閱服務及休館資訊請至請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。