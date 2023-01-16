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北海道機場！地勤排出「七彩絕景」爆療癒　釣出心疼內幕

▲行李箱按照色系排列。（圖／Patricia Hsu授權引用）

▲行李箱按照色系排列。（圖／Patricia Hsu授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在北海道新千歲機場，驚見旅客們的行李箱全被從轉盤拿下，並按照顏色排列，讓她不禁感動直呼，「太貼心了！」而畫面也療癒一票網友，紛紛大讚「看起來很美、很舒服。」

網友Patricia Hsu在「路上觀察學院」PO出照片，笑說「冷暖色排列行李箱，大家想好買什麼顏色的行李箱，才不會撞箱了嗎？」最後也讚美地勤人員暖舉，直呼真是太貼心了。

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從畫面中可見，地勤人員將同色系的行李箱排成列，讓旅客們方便找到自己的，也瞬間成了機場內的美麗風景，許多網友對此大讚，「真的太酷了」、「在平凡的工作中，以自己興趣找快樂，同時也為他人謀便利，藉由這樣過程得到滿足，很棒的療癒法」、「只能在日本看到的奇蹟」、「用心做事貼心服務」、「這樣好找多了」、「日本人的堅持」。

▲網友心疼揭內幕。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲網友心疼揭內幕。（圖／翻攝自路上觀察學院）

另外，有網友也碰過類似場景，表示「我去年大阪出境也是這樣排了！照顏色還有人舉牌」、「澳洲也有」、「我上星期從北海道千歲機場回來，入境的時候，千歲倒是沒有這麼細心分色，但都是瘦弱的女地勤人員在拿起來排，大部分行李都28吋以上，她們也都很俐落地在搬運，看了會心疼」。

不過，這個貼心舉動在部分網友眼裡，反而是種困擾，直言「增加拿錯的機率」、「跟親朋好友一起的話，感覺就很麻煩」。

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