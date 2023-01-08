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國1豐原段7車連撞　全因「這一物」噴落車道...車主慘了

▲▼8日國1豐原段車頂行李箱掉落造成7車事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲車頂行李箱掉落，造成國1豐原段7車發生意外事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡怡萍／台中報導

8日下午1點57分許在國1南下169.8公里台中豐原段，發生7部小客車碰撞事故，一度導致回堵2公里，公路警察發現為車輛「車頂行李箱」固定處斷裂掉落，導致7部車閃避不及發生追撞，將依違規情節舉發並視情節依公共危險罪移送偵辦。

▲▼13:57國1南向169.8K，7小客車追撞事故佔用內線，回堵2K。（圖／翻攝高速公路1968）

國1南向169.8K，7小客車追撞事故佔用內線，回堵2K。（圖／翻攝高速公路1968）

國1南下169.8公里豐原段8日下午發生7小客車追撞事故，佔用內線車道，回堵2公里，警方獲報後前往，現場並發現為車輛的車頂行李箱噴飛在路中間，導致後方共7輛車因此發生事故，幸好無人受傷，派員緊急排除外，該肇事車輛也停在事故現場外側路肩等員警來處理，將依據其違規情節予以舉發交通違規，並視情節依刑法公共危險罪移送。

▼車頂行李箱斷裂掉落為肇事主因。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼8日國1豐原段車頂行李箱掉落造成7車事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼8日國1豐原段車頂行李箱掉落造成7車事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼8日國1豐原段車頂行李箱掉落造成7車事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方指出，該部車輛行駛中機件掉落，違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，處罰汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰；汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

警方也提醒用路人，行車上路前請檢查車輛各機件是否牢固及運作正常，若車輛機件掉落，除違規之外，也可能造成事故而有民刑事責任。

▲▼8日國1豐原段車頂行李箱掉落造成7車事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼8日國1豐原段車頂行李箱掉落造成7車事故。（圖／記者游瓊華翻攝）

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