俄羅斯妹台灣辦婚禮！親友一來「愛慘1食物」：好吃到難以置信

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣豐富的自然景觀、道地的美食小吃，受到不少外國人推崇。一對俄羅斯準夫妻近日決定，在台灣舉辦婚禮，並邀請雙方親人參加；而親友們全都歪樓，有的大讚台灣食物，有的直言看美麗海景才是重點，女方母親更笑說，要留下來當網紅。

從《不要鬧工作室》日前PO出影片可見，這對來自俄羅斯的準夫妻是在新竹相識的，所以決定在台灣辦婚禮，同時邀請雙方親友前來參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位弟弟打頭陣笑說，真的很想來台灣，因為俄羅斯非常冷，台灣則氣候炎熱；而另一位親友附和表示，自己也一直想來，「聽說台灣有很多很棒又好吃的水果，在莫斯科是找不到的，不然就是價錢很貴；但台灣市場總能買到很讚的水果，好吃到難以置信。」

▲新人的親友表示，台灣的水果超讚。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

她透露，目前親友們已嘗試鳳梨、香蕉、蓮霧、火龍果、釋迦，更忍不住直呼「超美味的水果，非常愛。」

好笑的是，新郎父親幽默表示，「我兒子以為我專程來台灣參加他的婚禮，但其實我是來看海的，因為我從來沒看過，現在我的夢想成真了，終於看到海了，也第一次摸到海水。」

不僅如此，女方媽媽也笑說，「一開始我是來探望女兒的，順便參加婚禮，但現在我決定留在台灣，體驗一下當網紅的感覺。」