連3個月到日本玩「最大差異曝光」　達人分析4點：最後黃金時間

▲日本旅遊。（圖／易遊網提供）

記者周亭瑋／綜合報導

日本自去年10月開放旅客自由行後，大票台灣旅客蜂擁而至，知名Podcast節目「百靈果News」透露，他們已連續3個月到日本旅遊，同時透露不同時間點的差異；PO文引起熱烈迴響，連旅日達人也現身，要大家把握最後的黃金時間。

「百靈果News」14日在粉專提到，這次來東京玩，跟之前11月、12月感受差最多的，就是講普通話的人變多了，「11月匯率最低，到處都沒什麼人，爽；12月外國遊客變多、台灣人也變多。」

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至於1月份再去，粉專表示，「中國遊客慢慢開始歸位，匯率漲了所以沒有之前都超便宜的那種感覺，大概就是便宜而已！」

▲他們統整出連3個月到日本的感想。（圖／翻攝自臉書／百靈果News）

對此，「日本自助旅遊中毒者」前台大感染科醫師林氏璧留言指出，慢慢開始歸位，但離完全歸位應該還有一陣子，畢竟岸田目前對中國來的旅客會落地PCR，陽性的話至少要隔離五天，且中國來的航班侷限在四個機場落地，一時間也說不會增班，「若不是對日本超有愛，現在出來也滿麻煩的。」

他接著說，「中國這邊呢，目前還沒開放對日本出團，然後回國前還要附上機前48小時內的PCR，重點不是挖鼻子，重點是他們習慣了超便宜的PCR，日本的PCR價錢可能會嚇到他們。」不僅如此，他更直言，請大家把握最後的黃金時間呀！

▲京都清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）

話題引起共鳴，許多網友回應，「我這禮拜的感受是中文的確多，但台灣腔遠遠比較多，尤其是河口湖，然後韓國人真的爆炸多，比例上就像以前的中國人」、「我在大阪都沒有中國人，而是滿滿的韓國人」、「台灣、韓國遊客不少，中國口音真很少」、「完全選對時間」、「上禮拜去東京感覺沒什麼中國遊客，反而台灣、韓國跟東南亞國家比較多，機場人也不多」。