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台日韓大PK「誰是泡麵王者？」　網意外提「超低調1款」：世界最頂

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡麵選擇超多。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在泡麵選擇百百種，就有網友發起討論，台日韓哪國泡麵才是王者？話題引起熱烈回響，除了各自有大批擁護者外，其中還有「超低調1款」被點名，有鄉民稱是全世界最好吃的泡麵。

網友在PTT發文，針對三國泡麵進行分析，首先是韓國泡麵，他認為，麵體常是偏Q，口味幾乎都是泡菜類、辣辣鹹鹹的湯，「在韓劇、韓綜裡面，看韓國人都很愛吃。」

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再來是日本泡麵，他點評，「也是很多超鹹，口味比較精緻一些，很多類拉麵、類炒麵，還有個優點就是，常有非常便利的包裝設計。」

▲▼韓國泡麵 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲很多人喜歡韓國泡麵的口感。（圖／ETtoday資料照）

最後是台灣的泡麵，原PO笑讚，俗又大碗，還有各種吃法的「王者」維力炸醬麵；不過他話鋒一轉，直呼「我自己比較常吃韓國泡麵，感覺自己加各種料，很百搭。」

綜合鄉民評論，日本泡麵的呼聲最高，「絕對是日本，多樣化程度超乎想像」、「日清小狐狸豆皮麵體真的神，跟餐廳現煮的一樣」、「日本沒法輸」、「日清但是貴」、「日>>>>>台韓，麵體Q、湯濃稠」。

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣泡麵也非常受歡迎。（圖／記者蕭筠攝）

當然，台韓泡麵也有不少擁護者，「韓國世界最頂，缺點是吃什麼都泡菜口味」、「韓國麵體屌打」、「韓國拉麵太百搭」、「台灣湯麵扛壩子是一度讚的控肉麵」、「台酒花雕雞世界第一」、「還是台灣的最好吃」。

值得一提的是，還有網友點名超低調1款，直言「全世界最好吃的是新加坡泡麵」、「說韓國最頂根本井底之蛙，新加坡才是第一名」。

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