行李箱綁車頂掉路中　警3小時找到失主...民眾開心比YA合影　

▲恆春警分局建民派出所所長董志杉、警員李佳霖及時聯絡失主領回行李箱 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一只行李箱掉落在台26線H會館附近道路，民眾擔心發生交通事故，撿拾後送至恆春警分局處理，內有高單價攝影機及換洗衣物，警方研判是遊客遺失，聯絡110勤務中心等單位是否有失主報案，經3個多小時，聯絡上失主領回，失主對警方高效率服務精神，稱讚不已。

恆春警分局建民派出所所長董志杉、警員李佳霖日前接獲民眾報案，稱在台26線H會館附近發現一個水藍色行李箱，因擔心車輛追撞行李箱造成交通事故，將其拾至派出所。

因行李箱外部無任何線索可供警方找尋失主，警方研判應是遊客搭乘計程車，綁在車頂上不慎掉落，由於行李箱內僅有高單價運動攝影機、相關換洗衣物及日常用品，認為失主內心十分焦急。

由於行李箱內無任何證件可聯繫失主，員警立即聯繫台26線沿線派出所及屏東縣政府警察局110勤指中心，確認當日有無報案人遺失相關款式行李箱，經3個多小時，聯絡上失主，經比對後通知失主趕赴派出所確認為彼等之遺失的行李箱。

失主表示，當日與好友欲至墾丁旅遊，途中因行李箱放置計程車車頂，未綁穩不慎掉落，直至飯店才驚覺行李箱遺失，著急萬分，幸好員警立即聯繫才讓遊玩心情不受影響，對警察的效率豎起大拇指比讚!

分局長林明波肯定董、李兩員發揮同理心及展現服務熱忱的精神，值為同仁表率；也提醒民眾重要物品應隨身攜帶，若有搭乘計程車也應將行李確實綑綁固定，以防掉落。