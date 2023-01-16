台灣限量10瓶珍藏　32萬搶拍品嚐百萬麥卡倫威士忌

▲麥卡倫推出收藏酒陸續已各大城市命名，命名紐約全球1000瓶，台灣配額10瓶，單瓶喊價近百萬 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

以收藏威士忌與各國名酒聞名中台灣的Steve（粉專名稱：威士忌先生steve）日前被邀請到嘉義知名的頂級雪茄吧manners club，和知名網紅鳳梨日前前往用餐的西班牙私廚慕可，進行三方合作，舉辦「麥卡倫 精粹世界—紐約」品酒會。Steve表示經典威士忌品牌麥卡倫的城市系列是他最喜愛的收藏之一，不僅價格昂貴，其故事性更讓人著迷。

▲嘉義知名酒館舉辦品酒會邀請以收藏威士忌與各國名酒聞名中台灣的Steve（粉專名稱：威士忌先生steve） 。（圖／記者翁伊森攝）

威士忌先生Steve表示，這輩子不可能開瓶的威士忌，以「麥卡倫-紐約」作為主角，還有麥卡倫classic cut2017年到2022年六瓶，再加上麥卡倫12年經典雪莉桶。在嘉義舉辦這場全台唯一頂級麥卡倫系列品酒會，現場所有開瓶的威士忌就將近百萬的市價。當天品酒會僅開放十位名額，儘管報名費達18,888元，讓老饕們直呼太划算，不到一天門票便售罄。

▲嘉義知名餐酒館股東Rich同為威士忌愛好者 。（圖／記者翁伊森攝）

Manners club股東之一Rich作為威士忌愛好者，表示嘉義是富有人文氣息的故鄉，少有專門為威士忌開設的酒館。於是與幾位三十歲上下的同好青年共同開設這間餐酒館，現在成了嘉義當地老饕們口耳相傳必去的餐酒館。

▲嘉義知名餐酒館舉辦品酒會搭配西班牙料理，打造放鬆氛圍，不到兩萬元的入場體驗吸引不少老饕前往。（圖／記者翁伊森攝）

當晚另外邀請到任麥卡前任倫品牌大使Bruce，帶給老饕們一場令人回味無窮的麥卡倫之旅，佐以慕可私廚精緻美味的五道創意私廚料理，加以富有英倫紳士氣息的Manners club作為場地，搭配西班牙佳餚，讓人彷彿沈浸在歐洲；嘉賓在輕鬆愉快的環境下，更能細膩地品嘗麥卡倫威士忌帶來的味覺饗宴。

▲麥卡倫推出收藏酒首瓶已英國倫敦命名 。（圖／記者翁伊森攝）

活動的最後一個環節，「麥卡倫－紐約」在品嚐後剩餘的500ml，現場十五位嘉賓參與競標，最後金額達32萬元，作為活動的重頭戲。