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【廣編】送禮百搭的各種情境！格蘭哥尼與天空之島一次包辦

▲鉅陞,台灣隱賦,麥立得,Bar BEER,伊莎貝爾,格蘭花格。（圖／業者提供）

圖、文／麥立得提供

送虎迎兔，麥立得洋酒祭出格蘭哥尼單一麥芽威士忌與天空之島蘇格蘭威士忌，作為新年送禮的最佳首選！不同品牌、各三款核心年份，無論要送親朋好友、送另一半、送職場隊友，都能找到專屬於他們的新年命定酒。

格蘭哥尼12年，手工嚴選的訂製雪莉桶帶來天堂般的香甜滋味，送給辛苦了一整年的自己，感受到自己正走在最好的時光裡，成為最想成為的大人。格蘭哥尼21年，濃郁的雪莉酒香、蜂蜜與橡木桶氣味，溫潤、雋永，稍微沉澱便能感受到的厚實溫暖，送給工作場域上的老闆大人，是一種不需明說卻高明的讚譽。格蘭哥尼30年，最高的年份，以最慢的時光獲得的「最好」，有微醺雪莉酒奶油蛋糕香，高級的蘭姆酒與濃厚巧克力果乾氣息，送給摯愛的父母，象徵深情，也象徵一起走過的光陰。

天空之島18年，其中斯佩賽區輕柔的花果香與尾韻煙燻感，帶來成熟少女的可鹽可甜，送給生活中最親密的愛人，重新找回最初的熱愛。天空之島21年，有著強烈的天空之島的島嶼性格，一縷煙燻貫穿口腔的至福享受，送給一起享受好酒好食、但真心相待的「酒肉朋友」。天空之島30年，有著斯貝賽細緻甜美，如絲如蜜的裹覆舌上，同時釋放天空之島的老靈魂，來自海洋的煙燻感提醒著我們目標就在遠方，送給人生事業航道上一起打怪的工作夥伴，共同打開未來一年的冒險之路。

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