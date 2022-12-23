鳳梨酥毒品入侵墾丁！　「怎麼這麼扁」恆春警眼尖識破抄66包

▲毒品偽造鳳梨酥包裝 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警方日前凌晨執行巡邏勤務，途經恆春鎮恆南路時，發現嚴姓男子騎機車未戴安全帽，攔下盤查，看到他神色慌張，他見露餡，從身上拿出鳳梨酥、撲克牌、威士忌包裝物品，企圖瞞過警方，由於鳳梨酥是扁形外觀，與一般立體明顯有差別，追問他指是毒咖啡，為逃避警方查緝，因此換包裝，隨後交出66包毒咖啡，警方帶回調查後，依毒品危害防制條例移送法辦。

恆春警分局建民派出所員警日前執行巡邏勤務，凌晨3時許途經在恆春鎮恆南路段時，見一名嚴姓男子騎乘機車未戴安全帽，攔查後發現嚴嫌神色慌張，仔細盤查後嚴嫌主動交付其持有之毒品咖啡包66包，毛重達710餘公克，立即將嚴嫌帶返分局調查。

經調查，發現嚴嫌交付之毒品咖啡包以知名威士忌酒、鳳梨酥及撲克牌圖樣包裝，而咖啡包內毒品經初步檢驗呈第二級、第三級毒品陽性反應，警詢後將嚴嫌以違反毒品危害條例隨案解送臺灣屏東地方檢察署偵辦，並持續追朔源頭。

恆春分局分局長林明波表示，毒品害人不淺，坊間常見毒販將毒品摻入咖啡包或偽裝成跳跳糖、果凍、奶茶包等各式食品，以規避警方查緝，或者以色彩鮮豔之包裝引誘民眾施用，呼籲民眾千萬不要因好奇心驅使就輕易嘗試，恆警將持續針對各項不法犯行嚴予偵辦，展現警方維護治安之決心，以確保恆春地區良好治安環境。