百富攜手剪紙藝術家楊士毅　臺南市美術館2館綻放「一心一藝」的光輝

▲百富攜手剪紙藝術家楊士毅於臺南市美術館2館，共創大型剪紙藝術裝置。（圖／百富提供，下同）

消費中心／綜合報導

The Balvenie百富單一麥芽威士忌為堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌酒廠，百年來堅信專注一心，造就絕佳威士忌工藝。秉持此「一心一藝」的信念，百富多年來與擁有相同信念的在地藝術家合作，共同發揚「一心一藝」的精神。

▲剪紙藝術家楊士毅老師創作「一心一藝・專注的光輝」，傳遞「一心一藝」投入所創造的美好成果之藝。

▲百富攜手剪紙藝術家楊士毅於臺南市美術館2館，共創大型剪紙藝術裝置。

今年歲末之際，百富攜手擅長用現代的圖案和媒材，並將剪紙技藝延伸至大型藝術裝置之上的台灣剪紙藝術家－楊士毅，以「一心一藝」為靈感，共創大型剪紙藝術裝置，於臺南市美術館2館戶外廣場，綻放「心藝」的光輝。除此之外，百富也精心設計免費心藝體驗活動，即日起至2023年1月15日止，邀請大眾走入百富酒廠的世界，領略「一心一藝」的珍貴與美好。

百富攜手剪紙藝術家楊士毅 共創「一心一藝」大型剪紙藝術裝置

「我覺得『一心一藝』就是一種，無論如何一定要將最美好的事物，交到你手上的一種約定跟承諾，所以不管有沒有人看見，你都會一直努力去成就你相信的美好。」楊士毅老師說道。蘇格蘭威士忌和剪紙藝術，看似不同領域，但因為共同分享著「一心一藝」的信念，促成了這次的合作。

▲百富「一心一藝」體驗活動，以旋轉稜鏡和逐格動畫呈現百富匠人的身影，反映出每個看似簡單的動作，實則是由一個個專注投入的細節累積的成果。

在楊士毅老師眼中，百富威士忌的製作過程，就好似在精心雕琢一道光－「種麥的過程就像是在收集光，翻麥就如同在甦醒光，蒸餾就好像在萃取光，那到了橡木桶熟成的過程像在守護光，最後到了首席調酒師的手中，他用最好的詮釋，讓威士忌以最好的狀態來到每一個人面前。」楊士毅老師以「一心一藝 ‧ 專注的光輝」為題，打造這座近6米高的大型剪紙藝術裝置，作品以專注於熱愛事物的人為中心，向外綻放「一心專注」的光芒；而背後結實纍纍的的果樹，象徵長時間專注投入，所創造的美好成果之藝。

免費心藝體驗看見百富酒廠的「一心一藝」 徜徉於專注的光輝中

除了大型剪紙藝術裝置於臺南市美術館2館戶外廣場2展出之外，百富也特別打造了四大主題展區，透過多重體驗，引領大眾走進百富「一心一藝」的世界。

▲現場也展出百富過桶系列四款威士忌，各自以不同橡木桶過桶二次熟成，呈現各自獨特的風味層次。

1. 看見百富酒廠堅持的一心一藝

百富酒廠堅持傳統製酒工藝，從大麥種植、鋪地發麥、蒸餾器維護到橡木桶製作，每道環節都有專屬團隊，由資深匠人代代相傳，確保威士忌的產出品質。而展場中獨特的旋轉稜鏡裝置，透過逐格動畫呈現百富匠人們的身影，反映出每個看似簡單的動作，實則是由一個個專注投入的細節累積的成果。

2. 領略百富首創的過桶工藝

百富首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart MBE），於1980年代首創的「過桶工藝」（Cask Finishing），運用不同橡木桶連續熟成，開拓了威士忌產業的風味疆界。此次活動展出百富過桶系列酒款，從最經典受歡迎的「百富12年雙桶DoubleWood」、有著濃厚熱帶風情的「百富14年加勒比海蘭姆桶」；到今年甫上市即引起市場熱烈討論的「百富16年法國皮諾甜酒桶」，以及首席調酒師大衛史都華個人的最愛「百富21年波特桶PortWood」。全系列四款威士忌，以四款不同橡木桶過桶熟成，在百富標誌性的香甜蜂蜜風味之上，呈現各自獨特的風味層次。

3. 沉浸於百富的一心一藝迴廊

領略百富酒廠的一心一藝後，展覽尾聲，策展團隊特別以百富威士忌如蜂蜜般溫暖的顏色、結合剪紙概念，打造一條一心一藝迴廊，邀請大眾徜徉其中，品味百富匠人們的專注與堅持、感受一心一藝的美好。

▲百富「一心一藝」體驗活動尾聲，是以剪紙概念和威士忌酒液色澤打造的「一心一藝迴廊」。

分享於社群 即可憑品酩券於臺南市合作酒吧品嘗百富威士忌

《百富一心一藝 專注的光輝》，2022年12月23至2023年1月15日於臺南市立美術館2館廣場盛大展開。邀請你感受年底南台灣的藝文之作，參與活動並分享即可獲得免費百富試飲券，至臺南市特色酒吧「Bar Mozaiku馬賽克」、「Long Bar」、「Long Light Bar」，品味百富的完美「藝」境。

▲完成體驗並分享活動，即可獲得免費試飲券，活動期間內可於台南合作店家兌換百富品酩券。

百富攜手剪紙藝術家楊士毅 以「一心一藝」創作限量百富新年禮盒

百富也與剪紙藝術家楊士毅合作設計新年禮盒，傳遞「一心一藝」的美好祝福。此次新年限定禮盒，精選百富最經典、最受歡迎的酒款－「百富12年雙桶DoubleWood」，以西班牙雪莉酒桶二次熟成，融匯兩種不同橡木桶的風味，賦予酒液傳統橡木桶的柔和口感，疊加雪莉桶豐富風味的深邃，蜂蜜和香草的層次鋪陳，滑順芳醇；「百富14 年加勒比海蘭姆桶」，以蘭姆酒桶二次熟成，具飽滿的熱帶水果風味，帶有香甜又綿密的蜂蜜與太妃糖香氣。百富新年限定禮盒主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售（實際販售狀況以各門市／店家為準）。

▲剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售（實際販售狀況以各門市／店家為準）。

▲剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售（實際販售狀況以各門市／店家為準）。

百富｜一心一藝｜期間限定 免費心藝體驗 預約報名中

體驗期間：2022/12/23～2023/1/15

體驗地點：臺南市美術館2館（戶外廣場2）

報名連結：https://pse.is/4perb7