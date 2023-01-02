「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！買威士忌送「祈福錢母」順心又招財

▲錢兔似錦！「仕高利達2023春節禮盒」。

消費中心／綜合報導

2023是癸卯年，從曆法來看癸為水、卯為木，水木相生，生生不息！對品味之仕而言，生命之水—蘇格蘭威士忌絕對是迎接水兔年到來的最佳獻禮。仕高利達蘇格蘭威士忌特別在兔年推出與嘉義新港奉天宮聯名的「仕高利達2023春節禮盒」，精選「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」和「仕高利達金牌」等三支屢在國際烈酒與葡萄酒大賽 (IWSC)、國際烈酒競賽(ISC)中奪獎的人氣佳釀，搭配獨家設計並過爐祈福的嘉義新港奉天宮錢母，希望大家錢兔似錦、幸福滿滿。

引用晶透清澈的泰斯河水源釀製仕高利達原酒，經過首席調酒團隊嚴格把關蒸餾酒液，萃取最高品質原酒酒心，放入嚴選上等橡木桶中陳釀，並存放於全蘇格蘭最挑高厚實的酒窖中，利用這絕佳氣候條件，讓酒液呼吸屬於這塊勇者之地的風土氣息，創造出柔順平衡的冠軍威士忌。

世界賽披金戴銀 各具風味高CP值

2022年是仕高利達的豐收年，「仕高利達12年」榮獲國際烈酒與葡萄酒大賽 (IWSC)特金獎和國際烈酒競賽(ISC) 銀獎肯定，「仕高利達金雪莉」拿下國際烈酒競賽(ISC)金獎、國際烈酒與葡萄酒大賽 (IWSC)銀獎，國人熟知的「仕高利達金牌」則得到國際烈酒競賽(ISC)金獎、國際烈酒與葡萄酒大賽(IWSC)銀獎兩項大獎。

「仕高利達12年」瓶中每一滴酒液皆選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」釀製而成的頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。沉穩的琥珀色澤更凸顯其的絕佳酒質。

▲仕高利達12年蘇格蘭威士忌。

「仕高利達金雪莉」酒體在嚴選西班牙初次Oloroso 雪莉桶中陳釀，讓帶有天然蜂蜜的香氣以及滑順口感的金黃酒體，完美詮釋蘇格蘭威士忌結合西班牙雪莉桶的極致風味。入喉後，蜂蜜麥芽風味擴散包覆每一個味蕾，微辛帶甜的花果風味唇齒留香，勾勒出滑順絕美、令人難以抵擋其香醇。

▲仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌。

「仕高利達金牌」則選用高比例麥芽原酒調製，由首席調酒團隊傳承百年工藝、完美比例勾兌而成，被公認為蘇格蘭高地區威士忌的代表作。金黃琥珀色酒液在橡木桶的熟成孕育下，陳釀出濃郁蜂蜜香氣，入喉後微甜滑順，風味眾所推崇、備受肯定。

▲仕高利達金牌蘇格蘭威士忌。

新港開台媽祖冕冠加身 禮盒質感氣宇非凡

2023農曆新年，仕高利達迫不急待與消費者分享這份披金戴銀的榮耀與喜悅，更與奉祀開台媽祖的嘉義新港奉天宮合作，推出意義非凡的「仕高利達2023春節禮盒」。除將象徵媽祖「天后之尊」的冕冠燙金印在代表三款佳釀的藍、橘、金三色禮盒上，還隨美酒贈送一枚獨一無二的「仕高利達X嘉義新港奉天宮」的聯名錢母，不但讚頌媽祖與時俱進、慈愛守護虔誠的台灣子民，更十足展現仕高利達追求完美調和、貼近消費者的在地精神。

▲▼台灣仕高利達團隊攜春節禮盒親赴嘉義新港奉天宮過爐祈福。

嘉義新港奉天宮聯名錢母 過爐祈福招好運

「仕高利達12年」亮藍色禮盒錢母象徵事業成功、「仕高利達金雪莉」鮮橘色禮盒錢母象徵健康平安、「仕高利達金牌」金黃色的禮盒錢母則含有財運滾滾來之意，可貴的是每一枚錢母皆由專人送往新港奉天宮過爐祈福，大費周章只為讓每位消費者在新春之際獲得滿滿財運與祝福。

▲「仕高利達2023春節禮盒」經開台媽祖加持。

開台媽祖加持的「仕高利達2023春節禮盒」送禮自用皆體面，建議售價NT$480起，請洽全台合作菸酒專賣店、量販通路，為自己與親友準備今年春節最值得典藏與品酩的金牌幸福滋味。

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