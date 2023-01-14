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雄中校長懇求「家長以後別陪考」　6點理由被讚爆

▲▼學測首日，考生準備中。（圖／大考中心提供）

▲近年因應疫情，大考多不開放家長陪考。（圖／大考中心）

記者柯沛辰／綜合報導

112學年度大學學測13日登場，受疫情影響，不少親友無法像以往一樣陪考。不過，高雄中學校長莊福泰在臉書喊話，懇求未來都不要再有家長陪考，因為他觀察到6個現象，「值得教育部和家長團體思考」。

莊福泰表示，歷經疫情這幾年「沒有家長陪考」的學測、會考，他觀察到6個現象，第一個就是學生真的很獨立，會自己處理很多事情；第二個是考完校園依舊乾淨，垃圾量也不多；第三是考場比較安靜，考生服務的需求也會大幅度減少。

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莊福泰還舉出3個好處，少了家長陪考後，考生在休息時間比較專心，而且下午散場速度比以往快超級多，對周邊交通影響較少，最後就是考生上廁所比較不需要等待，「幾乎都是正面的事情，值得教育部和家長團體思考」。

基於以上6點，莊福泰懇求以後都不要有家長陪考，「您的孩子真的很棒，家長不用擔心！」貼文一出，引發廣大共鳴，短短一天就有1700人按讚、111次分享。

許多家長紛紛回應，「病毒教會我們的事」、「呼應18歲成年了，凡事自己承擔」、「我從沒給小孩陪考，讓孩子自己獨立」、「事情越單純越簡單」、「國中會考也是如此」、「其實不放心的都是家長，但家長到場並不會為考生加分」、「面對並準備考試，其實都該讓學生自己面對」。

還有國中老師表示認同，「偷偷說，導師也比較輕鬆，不用與家長尬聊」、「我們每屆都是『陪』學生『考』兩天會考的導師，一路帶學生搭車集體前往考場...陪全班走向考場，在旁守護，給國三生滿滿的安定與安全感。數年來，我們陪考家長不到1%，而學生們表現一樣很棒。」

對此，莊福泰也回應，「真的，有老師就夠了！」

▼雄中校長莊福泰列出6點理由，懇求以後都不要有家長陪考。（圖／翻攝自臉書／莊福泰）

▲▼雄中校長懇求「家長以後別陪考」　6點理由被讚爆。（圖／翻攝自臉書／莊福泰）

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