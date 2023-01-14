快訊／考完對答案！　學測英文科解答出爐

▲112大學學測第二天考試，今天第一節考英文。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（14日）進行第二天考試，第一節考英文，共有11萬8193人報考，2687人缺考，缺考率2.27%。得勝者文教提供英文科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估英文科五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標8級分、後標5級分、底標4級分，均與去年一樣。

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▲得勝者文教英文科解題老師分析試題。（圖／記者楊惠琪攝）

得勝者文教英文科解題團指出，今年英文科整體試題難度與去年相當，也凸顯考生需要閱讀的文章內容、領域越來越多，尤其每個題型題目越來越長，證明「閱讀才是王道」，尤其考題越來越生活化，學校段考不再等於模擬考，模擬考也不等於學測，未來考生應該具有立體的英文能力，廣泛大量閱讀比較能應付未來的考題趨勢。

今年英文作文考題活潑，以社群媒體慣用的表情符號（emoji）為題，要學生看圖寫作，依據題目提供的4個表情符號，寫一篇文長至少120個單詞的英文作文。第一段說明人們何以喜歡使用表情符號，說明表情符號在溝通上有何功能；第二段討論表情符號在訊息表達或解讀上可能造成的誤會或困擾，並提出可以化解的方法。

補教英文老師林揚表示，考生在寫作時，要把過去直覺思考答題的習慣拋開，新課綱下的題型，要懂得雙面思考才能拿高分，以這次英文寫作為例，考生在第一段就要詮釋每個符號表情的雙重意義，點出符號的曖昧性，第二段實際舉例時，才能前後呼應，比較能拿到高分。

▼得勝者文教提供英文科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）