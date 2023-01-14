學測國綜解題　全中教：命題結合自然與社會科學已成趨勢　

▲全中教國文科解題團解析試題。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（14日）第二天考試，今天下午第一節考「國語文綜合能力測驗」（簡稱「國綜」），共有11萬8141人報考，2779人缺考，缺考率2.35%。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，國文科解題老師指出，國綜試題取材廣泛有新意，包含飲食、天文學、國防、環境等時事，課程內容明顯下降。

全中教國文科試題評論教師團隊包括，國立彰化高中老師許家瑞、基隆女中老師洪菁穗、新北市中和高中老師賴金雪、台北市內湖高中老師毛懷安、台北市萬芳高中老師劉康仁。

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全中教國文科解題團老師指出，今年考題議題廣泛題目有新意，有清末臺灣攻守情勢、國防時事、蘇東坡吃檳榔、土星合木星的天文學、《獅子王》劇本構思等多元議題，不再只侷限課本內容，取而代之的是作者相關篇的延伸閱讀，對認真閱讀教材的學生相對有利。

▼學測國綜考題考題。（圖／記者許敏溶翻攝）

國文科解題老師指出，今年國綜又出現天文題，第10-12題組屬天文議題，此類型也曾在108年學測出現過，但今年題組較為複雜，附圖容易讓考生閱讀前產生防衛機制，且文章的敘述較為複雜，12題援引古文印證答題，對於學生而言較有難度，也可見國文與自然科學、社會科學的關係更為緊密。此外，第15-17題組屬軍事國防，亦扣合現今國防議題。

▼學測國綜考題考題。（圖／記者許敏溶翻攝）