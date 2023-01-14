全中教英文解題　表情符號入題「五標跟去年相近」

▲全國高中學校教育產業工會提供英文科及時試題評論。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（14日）第二天考試，第一節考英文，共有11萬8193人報考，2687人缺考，缺考率2.27%。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，英文科解題老師指出，考題難易適中，具鑑別度，命題多元，皆符合12 年國教課程綱要總綱所列舉的議題，引導正常英語教學。預估五標會跟去年相近。

全中教英文科試題評論教師團隊包括，台北市明倫高中老師毛顯鶯、景美女中老師黃足滿、建國中學老師簡志剛。

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全中教英文科解題團老師指出，整份試題主題多元且生活化，包括呼拉圈的歷史、茶的發展皆入題，以社群媒體表情符號為作文題有趣且好發揮。其中詞彙題部分題意清楚，難易適中，單字層級分配平均；綜合測驗也難易適中，完全無文法題，掌握字詞與用法即能掌握。

▼學測英文考題。（圖／大考中心提供）

至於篇章結構部分，英文解題團老師指出， 題目有鑑別度，學生對「聯覺」此主題較陌生，但每個段落主旨清楚，指引清楚，所以應無作答困難。混合體部分是由八段對現在很夯的植物肉的評論，看似不難，但49題在考生不確定有幾個選項之下，會很難全對，且此大題佔分比非常重（10分），往後考生可能要多做這方面的練習。

英文解題團老師指出，非選擇題部分，翻譯題以戰爭與和平為主題，反映烏俄戰爭時事，注意用字就可以拿高分，皆為基本的句型與用字；作文部分，主題為社群媒體使用表情符號，貼近考生生活習慣，考生應不難發揮，但題意要求寫出使用表情符號造成誤會或困擾的經驗，若沒有這類經驗的考生可能較難發揮。