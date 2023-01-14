快訊／學測國文預估五標出爐　作文不難發揮「關鍵在細節」

▲學測第二天考試，下午第二節考國寫。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學學測今（14日）進入第二天，今天下午第二節考「國語文寫作能力測驗（國寫）」共有11萬8141人報考，3524人缺考，缺考率2.98%。得勝者文教預估國文五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標8級分。其中頂標、前標、均標、後標跟去年一樣，只有底標比去年提高1級分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，國文科解題老師指出，國寫第一題以福爾摩斯小說的對話考理性分析有新意，跳脫以往的方式。第二題的部分以童年和氣味做連結是好寫的題目，能連結回憶並精準掌握時間書寫，不難獲得高分。

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得勝者文教國文解題老師陳怡樺指出，作文題目「花草樹木的氣味記憶」必須以「窄題窄作」方式，從小地方著手，重點是細節的描述，以及氣味跟記憶與生命經驗的連結，題目不難發揮，但高分關鍵在於誰的細節多、能夠感動人心，誰的分數就越高。

陳怡樺舉例說，花草樹木的取材重點，不一定要到戶外、郊外，只要從生活中取材即可，像是父母接送上下學，爸爸車上的玉蘭花香氣，點出親情的故事；又或者是校園除雜草，可能會產生一種腥味，而這個跟求學生活能否產生連結；甚至是植物腐敗的氣味，能否跟考生悲傷的記憶產生連結，把握「小題小作」原則，細節越多、情感越動人，越能拿到高分。

▼今年國寫作文題目為「花草樹木的氣味記憶」。（圖／記者許敏溶翻攝）



