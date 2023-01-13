爸坐牢嬤住院…10歲弱女探病遭阿伯逼口交！辯「有疝氣」法官打臉

▲蘇男代友人照顧其10歲女兒，卻趁載她去醫院看阿嬤的路上對她猥褻，法院判刑8年6月。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／台南報導

台南一名蘇姓男子帶友人的10歲女兒到醫院探視其阿嬤，在回家的路上竟強行摸胸、猥褻下體，壓女童的頭逼口交，女童姑姑得知後怒報警提告，蘇男辯稱自己有「疝氣」，根本不可能叫女童口交，但女童描述詳細、下體又驗出蘇男DNA，法官依強制性交罪處有期徒刑8年6月，蘇不服上訴到台南高分院遭駁回，仍可上訴。

判決指出，受害女童的父親因故入獄，父親的友人蘇男常常藉著幫忙照顧家庭，與女童一家往來，2021年9月12日下午，在電話中得知女童祖母住進加護病房，他主動提議幫忙載年僅10歲女童到醫院探望。

同日晚間抵達醫院時，警衛告知無法探視，蘇男遂載女童返家，途中卻繞到快速道路下人煙稀少的便道，伸手撫摸女童胸部、下體，並拉下自己褲子逼女童吞吐，女童覺得非常害怕、噁心，返家後告訴哥哥與姑姑，她在芒果園遭阿伯亂來，姑姑馬上帶她驗傷並報警。

蘇男辯稱，當天載女童返家途中，女童哥哥打電話來，他就停在便道接電話，並強調他有疝氣，臟器都外露，下車後就到女童看不到的地方把腸子塞進去下體，且因為這個疾病、根本沒辦法叫女童幫口交，他還帶女童買飲料、雞排、麥當勞才回家，她都沒有抵抗拒絕，這樣跑來跑去也沒有時間停在路邊對女童猥褻。

但檢警認為，女童才10歲，沒必要誣陷爸爸的友人阿伯，若非親身經歷也無法如此詳盡證述，而當下天色昏暗，如果沒有蘇男告訴女童事發地為芒果園，女童也很難判斷出該地點，更何況女童下體採出蘇男DNA，犯案事實明確，依對未滿14歲女子強制性交罪，處蘇男有期徒刑8年6月。

蘇男不服上訴，法官認為蘇男趁好友坐牢，照顧他們一家並累積信任，趁家中只剩老小將女童載出性侵，編撰不合理之辯解推卸責任，已婚、育有5個成年子女，以種鳳梨為業，前審量刑已適當，駁回上訴。