台南3新科民進黨青年議員　砲轟郭信良...盼黨主席清亂源、正黨紀

▲民進黨青年議員朱正軒、周嘉韋、黃肇輝，呼應賴清德副總統提出重拾民進黨「清廉、勤政，愛鄉土」，3人共同呼籲民進黨應該要「清亂源、正黨紀，真團結」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

3位新科民進黨青年議員朱正軒、周嘉韋、黃肇輝，13日在台南市議會召開對未來民進黨黨主席建言記者會，呼應賴清德副總統提出重拾民進黨「清廉、勤政，愛鄉土」，3人共同呼籲民進黨應該要「清亂源、正黨紀，真團結」。

朱正軒、周嘉韋、黃肇輝發表聲明如下：

清亂源：台南議會最大的亂源就是民進黨內有一個跑票集團，以郭信良為核心，從台南縣市合併後開始，每一屆都有跑票的紀錄。2014年跑票支持李全教當選議長，郭信良副議長卻順利當選。2018年時值民進黨大敗，跑票集團直接宣布退黨支持郭信良，讓民進黨失去兩次議長。2022年他們也預謀跑票，出來開「含淚投票」記者會的6個人，上次跑票了幾個？為何要傾整個派系之力支持一個已無民進黨籍，且涉入許多爭議的議員，難道台南民進黨的支持者不會感到困惑嗎？今年我們在議會實質過半，若不是部分人總是「慣性」跑票，我們有需要策反國民黨嗎？幸好這次有中評會賴瑞隆主委親自督軍壓陣，才避免了跑票情事再次發生。希望未來的黨主席可以正視這個跑票集團，妥切處理。

正黨紀：朱正軒、周嘉韋、黃肇輝指出，跑票集團支持的議長是郭信良，而郭信良是個充滿爭議的人：2009年涉入「台南市海佃國中新建校舍工程弊案」、2015年涉入「官田鋼鐵索賄案」、2017年環保署推動「宮廟減香」，郭信良為搶宗教票，散布謠言政府要「滅香封爐」 ，引起宗教界反彈，扯小英後腿。諷刺的是，2019年小英競選總部還專程南下，邀請郭信良擔任小英台南後援總會總會長。2019年旗下服務處主任被控包攬「特登工廠」納管向農漁會借款上億元，借款時間超過20年，至今未還。郭信良辯稱本人不善理財、都在進行選民服務。擔任多年議員，再怎麼不善理財能背負上億借貸？且農漁會何以無條件讓其借款欠款？選舉期間為爭取國民黨支持連任議長大位，背刺民進黨去幫國民黨市長候選人謝龍介站台。

朱正軒、周嘉韋、黃肇輝指出，如此有爭議的人，且非民進黨籍者，如何讓黨團有正當性支持他參選正副議長？這些不斷替他講話的議員、立委又是什麼樣的心態以「正義使者」自居？民進黨需要正黨紀，才能重獲選民的信任。

真團結：朱正軒、周嘉韋、黃肇輝指出，民進黨是一個能夠包容不同聲音的民主政黨，但不容有違法犯紀、吃裡扒外的背骨仔，面對1126民意的警訊，我們必須回到過去清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，團結渡過難關。不能只是表面上的團結，我們應該要正視過去發生的問題、解決問題，才能達成真正的團結，把問題說出來就是正視問題的第一步。

朱正軒、周嘉韋、黃肇輝指出，這些跑票集團可以肆無忌憚的一再跑票，就是因為黨紀沒有得到落實，跑票沒有成本，才讓他們可以一而再再而三地跑票。我們希望賴清德副總統，也是未來的黨主席，可以落實黨紀的執行，開除亂源，還給台南一個清明的政治環境。

最後，朱正軒、周嘉韋、黃肇輝重申，民進黨的改革，刻不容緩，呼籲黨員同志大家本週末晚上7時許踴躍參加在東區關帝廳舉辦的最後一場黨員說明會，向未來的黨主席表達民進黨需要正黨紀、改革、重拾價值的心聲，週日更要出門踴躍投票，突顯民進黨的真團結。

民進黨台南市議員陳秋萍指出，請朱正軒、周嘉韋、黃肇輝 3位議員要先說明到底現在台南的議長選舉到底有沒有黑金跟黑道的介入？數次的黨團會議我們都提出同樣的態度跟看法，也要求黨中央要盡速來處理，但是黨團總召都是以強勢而為的方式，12/22下午5:30在西港慶安宮發生的廂型車事件，你們忘記了嗎？最近台南所發生的一切司法收押案件，怎麼沒有看到你們跳出來痛斥指責？台南88槍發生怎麼也沒有看到你們出來追真相？爐渣案被起訴、陳凱凌被收押怎麼也沒有聽到你們3位議員有任何發聲呢？

陳秋萍說，2022年民進黨的敗選檢討其中一個重點就是「黑金」，您們忘了嗎？你們忘了你們議員選舉的時候，賴清德副總統如何幫忙您們的，賴副總統對於黑金的痛惡，你們怎麼會在這個時候拆賴副總統的台呢？我們跟隨賴副總統的腳步與黑金、黑道勢不兩立，何錯之有？有12/22的廂型車事件，我們明知道極可能有黑道跟黑金介入議長選舉，我們含淚投票有何錯之有？

陳秋萍說，你們要當誰的打手我們管不著，但是在1/15黨主席選舉的前夕，尤其是賴副總統一直強調「團結」的時候，你們發這樣的新聞稿，是在打賴副總統的臉嗎？你們要刻意帶風向，我們無法限制，要替誰搽脂抹粉，我們也管不著，但是針對台南市的議長選舉，不管最後司法辦到什麼程度，基本上可能都已經覆蓋上了黑金、黑道的陰影，其實3位議員更應該關注的是黑金的議題，而且也要提醒您們，不論黑道或黑金的角色是要有條件的，絕對不是你們用張冠李戴的方式就可以任意抹黑，2022民進黨已經被黑金拖住了，2024民進黨不能再被黑金拖住，因為我們大家共同的目標都是2024賴清德要贏、民進黨要贏。