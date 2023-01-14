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2023屏東蓮霧蜜棗評鑑　羅上容、王明章分別奪冠

▲屏東縣政府舉辦「112年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」，成績出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府舉辦「112年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」，成績出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府舉辦「112年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」，有34組蓮霧農友及以及23組蜜棗農友參賽，成績於今(14)日在屏東熱帶博覽會主舞台進行揭曉與頒獎，分別由佳冬鄉羅上容及屏東縣王明章獲得蓮霧與蜜棗冠軍。

▲屏東縣政府舉辦「112年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」，成績出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣長周春米為得獎者頒贈禮券及獎盃，並感謝農友們辛勤付出；她說，蓮霧及蜜棗都是屏東重要農作物，且極具國際競爭力，由於屏北地區氣候與土質非常適合蜜棗栽種，所產出的蜜棗品質相當優良，皮薄肉脆、多汁且甜度高。

屏南地區的蓮霧，因具有好濕潤肥沃的土壤，加上冬季少雨，日照充足，讓蓮霧品質穩定，透過每年評鑑，除可強化農民果品品質及包裝管理的觀念外，更能將屏東蓮霧及蜜棗的優質形象行銷給全國好朋友們。

農業處表示，受12月低溫影響，仍有優良果品可以參賽，實屬不易，而參賽的果品除了美味好吃，包裝也精美，正符合年節國人送禮的需求，且透過禮盒設計評鑑項目，也讓農民對於果品行銷進步許多更符合消費者及企業採購需求，未來也會在適合的實體行銷活動及「屏東好物–防疫屏安箱」訂購平台推廣，讓消費者可以直接向農民購買屏東優質蓮霧及蜜棗。

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