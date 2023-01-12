屏東午仔魚鳴槍開賣　「買2送1」全國47處農漁會超市同步促銷

▲屏東午仔魚鳴槍開賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東午仔魚首發限定即日起至1月31日，將於新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等縣市，共47間農漁會超市同步促銷屏東午仔魚、鮮魚，以及午仔魚一夜乾，年節推廣價買2送1。

屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東午仔魚促銷活動搭配2023屏東熱帶農業博覽會，在展期期間從1月14日至2月28日，在園區內「彩魚新視界區」也能購買，歡迎民眾踴躍選購。

黃國榮表示，過年吃魚也象徵年年有餘，結合屏東熱帶農業博覽會活動加強推廣。午仔魚的大小規格，從每尾4兩到10兩都有人愛，做法有燒烤、便當、家庭、宴席桌餐。希望藉由這波農漁會超市採購，推廣到國人家戶餐桌。而午仔魚肉質細嫩鮮甜，對身體負擔較少，歡迎消費者多多採購。

農業處長鄭永裕表示，屏東轄內午仔魚養殖面積約4百公頃，年產量超過1萬公噸，往年外銷量約有6千多公噸。為了炒熱促銷活動增加內銷量，民眾在現場可以搶到更超值的優惠，現場也提供現烤的午仔魚一夜乾，邀請民眾品嘗。2023屏東熱帶農業博覽會，即將在屏東熱帶農業特色產業園區，及屏東道之驛「屏東農業物產館」展開，歡迎民眾相招來屏東玩。