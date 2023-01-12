山友攀登屏東瑪家「涼山遊憩區」不適　消防出動3車5人救援

▲瑪家消防分隊涼山救護 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

楊姓山友與友人攀登屏東縣瑪家鄉遊憩景點「涼山遊憩區」，突感不適，屏東縣政府消防局獲報出動消防人員前往救援，發現他血壓偏低、心電圖檢查亦顯示異常，立即護送下山就醫。

瑪家鄉內知名的遊憩景點「涼山遊憩區」11日上午傳出有民眾在步道區健行時感到身體不適，亟需消防人員協助。消防局獲報後立即派遣第一大隊瑪家分隊、三地門分隊共3車5人前往救援。

消防人員在抵達登山步道入口的同時，已有多名民眾伸手向消防人員招呼，指稱步道上方約5分鐘路程處，有1名民眾意識不清並癱坐於第一涼亭處，狀況危急，消防人員旋即攜帶裝備趕往。

救援人員到達第一涼亭處後發現，看到楊姓山友(72歲，屏東市人）；他表示自己目前感覺到有胸悶、呼吸喘及肢體無力等情形，另外本身也有心臟裝設支架的病史。

經救護人員評估後發現，患者確實目前血壓偏低、且以心電圖檢查亦顯示異常， 便立即將患者護送下山，並趕緊送往屏東基督教醫院救治。

消防局呼籲民眾，平時應多訓練體能及技能，考量自己身體狀況來選擇攀登山域類型。另發生意外事故時，不要慌亂失措，應立即以手機撥打119或112，如此才可以多一分安全，少一分遺憾。